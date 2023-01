Tickets für die Erfolgsausstellung „Monets Garten“ gewinnen

Eine 360-Grad-Erlebnisreise durch die weltberühmten Kunstwerke Monets.

Technik & Kunst

Bei „MONETS GARTEN“ in der Wiener Marx Halle erwartet Sie eine fantastische Multimedia-Erlebnisreise durch die Geschichte und Werke des weltberühmten französischen Malers Claude Monet. Dank modernster Technik verwandelt sich bei diesem spektakulären Kunsterlebnis Illusion in Realität. Aufwändige Installationen und Projektionen in Verbindung mit Musik erzeugen eine rauschende Farbwelt und lassen die Meisterwerke des Malers in drei verschiedenen Erlebnisbereichen lebendig und spürbar werden.

Einzigartiges Erlebnis

„MONETS GARTEN“ ist die gelungene Symbiose aus den großen Werken des Künstlers und einer immersiven Erlebnisreise, die Monets Traum in ein neues Zeitalter tragen und unvergessen machen. Die Ausstellung ist noch bis 5. März 2023 in der Wiener Marx Halle zu bestaunen.

Infos & Tickets unter: www.monets-garten.at

Wir verlosen 2 x 2 Tickets!

