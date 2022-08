Tickets für die MQ Vienna Fashion Week gewinnen!

Anfang September ist es wieder soweit: die 14. MQ VIENNA FASHIONWEEK läutet den Modeherbst in Wien ein.

„United in Fashion“ unter diesem Titel fand letzte Woche das Kampagnenshooting zur 14. MQ VIENNA FASHIONWEEK statt, die vom 12. September bis 17. September im Museumsquartier Wien über die Bühne gehen wird.

Grund genug, am 5. Juni das alljährliche Kampagnen-Shooting mit Ballett Stars im Daylight Photo Studio f6 im sechsten Bezirk stattfinden zu lassen. Der international renommierte Fotograf und Model Agent Kosmas Pavlos holte niemanden geringeren als die erste Solotänzerin des Wiener Staatsballetts, Ketevan Papava und den Newcomer-Model und Eleve der Ballettakademie der Wiener Staatsoper – Laurids Seidel, vor die Linse. In Outfits der aufstrebenden Designerin Jennifer Milleder und unter dem Motto „United in Fashion“ machten die beiden Ballett-Koryphäen eine perfekte Figur und zeigen einmal mehr, dass die österreichische Kunst-, Kultur- und Modeszene unter allen Umständen zusammenhält und sich geeint zeigt.

Die Organisatorinnen Elvyra Geyer, Zigi Mueller-Matyas und Maria Oberfrankzeigen sich vom Shooting begeistert: „Es ist immer eine Freude mit Kosmas Pavlos zu arbeiten, er hat einfach ein tolles Gespür für den richtigen Moment. Wir möchten uns auch ganz besonders bei Ketevan und Laurids bedanken, die sich viel Zeit für uns genommen haben und natürlich auch bei allen Beteiligten, die das diesjährige Shooting so tatkräftig unterstützt haben.“

