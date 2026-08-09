Hietzing bekommt ein MRT für alle Kassen!

MRT Zentrum Bader in der Speisingerstraße 109 bietet ab 1.9.2026 alle Leistungen der Kassen mit hochmodernen Geräten an.

Nach langen Verhandlungen mit der Gesundheitskassa ist es dem MRT Institut Bader im 13. Bezirk vor Kurzem endlich gelungen einen Vertrag für Kassenpatienten zu erhalten. “Die Kassenleistung für MRT-Untersuchungen bietet nun einen niederschwelligen Zugang – das ist für alle Patientinnen und Patienten ein großer Vorteil um eine rasche und exakte Abklärung zu erhalten“ so Univ. Doz. Dr. Till Bader, der das Institut mit seiner Frau Mag. Alice Bader leitet.

Bezirksrat Christian Gerzabek (ÖVP) setzte sich auch in seiner Zeit als Bezirksvorsteher-Stellvertreter ebenfalls seit Jahren für ein kassentaugliches MRT-Gerät für ambulante Patienten ein und brachte durch seinen unermüdlichen Einsatz einstimmige Beschlüsse im Bezirksparlament ein – mit Erfolg, wie man jetzt sieht.

Präzise Untersuchungen auf Kasse

Das MRT-Zentrum Bader steht mit dem 1,5 Tesla Gerät für alle Kassenpatienten zur Verfügung und umfasst präzise Untersuchungen aller Körperregionen von Kopf bis Fuß inklusive der Prostata.

Für Spezialuntersuchungen und noch höhere Bildauflösung steht ein 3 Tesla Gerät für Privatpatienten zur Verfügung, in dem auch Herzschrittmacher- und Ganzkörper-MRT sowie Arthrographien durchgeführt werden können. Außerdem gibt es das Angebot eines Klaustrophobie-Paketes (gegen “Platzangst”).

Der Hietzinger Gemeinderat Dr. Michael Gorlitzer (ÖVP) ist nach zahlreichen, hartnäckigen Verhandlungen über den Erfolg sehr glücklich: „Hietzing war bisher der einzige Bezirk in Wien, der keine MRT-Untersuchungen auf Kassenbasis für ambulante PatientInnen anbieten konnte. Der Kassenvertrag für das MRT-Zentrum Bader ist ein Meilenstein für die zukunftsorientierte Gesundheitsversorgung der gesamten Hietzinger Bevölkerung.“

Derzeit bestehen keine Wartezeiten- in Zukunft werden diese transparent auf der Website des Instituts veröffentlicht.

Für eine MRT-Untersuchung braucht man eine Überweisung, Notfälle werden sofort angenommen. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 7-20 Uhr.

„Eine erfolgreiche Therapie beginnt mit einer exakten Diagnose – diese Möglichkeit steht jetzt allen offen!“, so die beiden Ärzte Univ. Doz. Dr. Till Bader und Gemeinderat Dr. Michael Gorlitzer unisono.