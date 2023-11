Naturprodukte und Original Schwedenbitter: Vom uralten Hausmittel zum Trend

Wenn Mutter und Tochter Seite an Seite arbeiten, damit ein uraltes Hausmittel nicht in Vergessenheit gerät, verspricht das eine spannende Geschichte – die Geschichte des Original Schwedenbitters.

Heilkraft der Kräuter

Seit mehreren Jahrzehnten wird das Kräuterelexier zur Steigerung des Wohlbefindens eingesetzt – und das aus gutem Grund. Die gesundheitsfördernde Wirkung von Bitterstoffen ist längst erwiesen, und dank der Renaissance der Kräuter- und Naturheilkunde gewinnt auch das alte Sprichwort „Gegen jedes Wehwehchen ist ein Kraut gewachsen“ wieder an Bedeutung. Der Erhalt des wertvollen Wissens um die Heilkraft der Kräuter hat in der Naturprodukte GmbH oberste Priorität. Das Tiroler Unternehmen stellt mit größter Sorgfalt den original Schwedenbitter – mit und ohne Alkohol – sowie Natur- und Pflegeprodukte her.

Alkoholfreier Schwedenbitter – ein Unikat

Besonders stolz sind Firmengründerin Rosi Nothegger und Geschäftsführerin Kathrin Tremmel auf den alkohol- und zuckerfreien Schwedenbitter: „Das ist schon ein echtes Unikat.“, erzählen die Powerfrauen und erklären, woher die Idee für das Produkt kam. „Kunden sind mit der Frage auf uns zugekommen, ob es denn nicht auch alkoholfreien Schwedenbitter gäbe. Daraufhin haben wir zu tüfteln begonnen …“ Für die Produktion von alkoholfreiem Schwedenbitter braucht es nämlich nicht nur ein eigenes Rezept, auch der Herstellungsprozess musste adaptiert werden. In einem eigenen Verfahren wird dem Schwedenbitter schonend der Alkohol entzogen, dabei dürfen die kostbaren ätherischen Öle nicht verloren gehen. Die Wirkung des alkoholfreien Schwedenbitters ist dieselbe wie die des „klassischen“ Schwedenbitters. Hier gilt unser Motto: 0% Alkohol, 100% Wohlbefinden.

Naturprodukte – Pflegeprodukte mit enormer Wirkung

In der Produktpalette der Naturkosmetik finden Sie alles für die tägliche Reinigung und Pflege. Die Balsame und Cremen von MT Naturprodukte sind der perfekte Abschluss für Ihre Pflegeroutine und haben durch ihre wertvollen Inhaltsstoffe wie Schwedenkräuter, Ringelblume, Aloe Vera, Rosskastanie oder Johanniskrautöl zusätzliche gesundheitsfördernde Eigenschaften. Ihre Haut kann sich beruhigen, regulieren und regenerieren und fühlt sich gleichzeitig glatt und geschmeidig an. Mit den Shampoos und dem Extrakt aus Brennnessel und Klettenwurzel sind Sie von Kopf bis Fuß bestens versorgt.

Ein Besuch des Onlineshops unter www.mt-naturprodukte.at lohnt sich auf alle Fälle.

Wir verlosen 1 x 500 ml Original Schwedenbitter, ein Schwedenkräuter Pflege Set und ein Weihnachts-Wichtel-Set!

Welches Produkt möchten Sie gewinnen? * 1 x 500 ml Original Schwedenbitter 1 x Schwedenkräuter Pflege Set 1 x Weihnachts-Wichtel-Set

E-Mail *