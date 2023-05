Mit P&G und BIPA Müttern helfen und gewinnen!

Über 500.000 Frauen in Österreich sind armutsgefährdet und vor allem für Mütter ist das Armutsrisiko dabei besonders groß. Um Müttern und ihren Kindern in Notsituationen zu helfen, unterstützen P&G und BIPA mit der Kampagne #Mütternhelfen die neun Mutter-Kinder-Häuser der Caritas in Österreich.

Diese bieten wohnungslosen Müttern und Kindern ein Zuhause, und helfen ihnen dabei, eine langfristig gesicherte Zukunft aufzubauen. Gemeinsam möchten die Partner noch bis 17. Mai 2023 bis zu 100.000 für die Einrichtungen sammeln.

Spendenaktion: #Mütternhelfen

#Mütternhelfen ist ein Herzensprojekt von P&G, welches bereits zum sechsten Mal umgesetzt wird und heuer erstmals mit anderen Spendeninitiativen unter dem Dach #GemeinsamStärker gebündelt wird. Damit möchte P&G gemeinsam mit starken Handelspartnern und der Caritas Menschen in Österreich unterstützen, die unsere Hilfe benötigen.

Mit jedem Kauf helfen

Auch Konsumentinnen und Konsumenten können tatkräftig #Mütternhelfen: Mit jedem Kauf eines Produktes der P&G Marken Ariel, Always, Braun, Fairy, Gillette Venus, Oral-B, Pampers oder Pantene im BIPA Online Shop oder in einer BIPA Filiale füllt sich der Spendentopf im Aktionszeitraum.

Anlässlich des anstehenden Muttertags verlosen wir zwei hochwertige Pakete von Procter & Gamble mit Produkten des täglichen Bedarfs der teilnehmenden P&G-Marken. Mit dem Paket können die Gewinnerinnen und Gewinner einfach sich selbst verwöhnen, ihrer eigenen Mutter eine Freude machen oder es in einem der neun Mutter-Kind-Häuser der Caritas abgeben – an eine Mutter, der es leider nicht so gut geht wie uns.

Weitere Informationen unter: www.gemeinsamstaerkerpg.at

E-Mail *

Teilnahmeschluss ist der 20.05.2023.

Über den/die Gewinner entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Newsletter-Anmeldung! Mit dem Wiener Bezirksblatt-Newsletter sind Sie immer bestens informiert. Anmelden