Stars der Musicalszene auf einer Bühne

Das Publikum darf sich auf ein hochkarätiges Line-up freuen: MARK SEIBERT, ANA MILVA GOMES, ABLA ALAOUI, ANNEMIEKE VAN DAM, BARBARA OBERMEIER, MORITZ MAUSSER, OEDO KUIPERS und JAN AMMANN stehen gemeinsam auf der Bühne und präsentieren ihre größten Stimmenpower-Momente. Von Gänsehaut-Balladen bis hin zu energiegeladenen Ensemble-Nummern – diese acht Stars garantieren ein musikalisches Feuerwerk.

Die größten Musical-Hits live erleben

Das Programm verspricht eine Reise durch die größten Erfolge der Musicalwelt.

Freuen Sie sich auf unvergessliche Songs aus Klassikern wie „Die Eiskönigin“, „Les Misérables“, „Miss Saigon“, „Der König der Löwen“, „Elisabeth“, „Wicked“, „Mozart!“ und „Cats“ – und viele weitere Highlights.

Starke Live-Begleitung und Top-Team

Begleitet werden die SängerInnen von der Woodstock Allstar Band, die unter der musikalischen Leitung von Herbert Pichler für den perfekten Sound sorgt.

Das Team hinter der Gala ist ebenso prominent besetzt:

Cast & Regie: Mark Seibert

Musikalische Leitung: Herbert Pichler

Arrangements: Andreas Pranzl

Producer: Simon Ertl

Tickets jetzt sichern

Die Nachfrage nach Tickets ist groß – wer bei diesem besonderen Abend dabei sein möchte, sollte sich schnell Karten sichern.

Tickets sind erhältlich: