Nach den großen Erfolgen von Musicalstars im Steinbruch (August 2021) und Musicalstars im Steinbruch – The Grand Show (August 2022) folgt nun das nächste Highlight aus der Feder des künstlerischen Leiters Peter Altmann: Musicalstars – The Christmas Show



Zum ersten Mal stehen drei Solistinnen der „Musicalstars-Familie“ gemeinsam mit dem Schauspieler und Bariton Thomas Weissengruber auf der Bühne: Ana Milva Gomes, Tertia Botha und Marjan Shaki. Es ist der erste Auftritt von Marjan Shaki nach der Babypause. Lukas Perman und sie haben kurz vor Grand Show Zwillinge bekommen.



Vier unverkennbare und grandiose Stimmen begleitet am Klavier.



Stimmungsvolle Songs und internationale Weihnachtslieder sorgen für einen besinnlichen und ausgelassenen Abend der Extraklasse. Weihnachtssongs wie LAST CHRISTMAS, FELIZ NAVIDAD, ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU uvm. dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Mit Witz und Charme erzählt Thomas Weissengruber über gestresste Weihnachtsmänner und einiges mehr.



Freuen Sie sich auf einen festlichen sowie amüsanten 2. Adventsonntag!



Am 4. Dezember 2022 im Kultur und Kongresszentrum Eisenstadt.

Musicalstars – The Christmas Show

Sonntag, 4. Dezember 2022 um 17.00 Uhr

Kultur und Kongress Zentrum Eisenstadt, Franz Schubert Platz 6, 7000 Eisenstadt

www.musicalstars.at

facebook.com/MusicalstarsImSteinbruch

instagram.com/musicalstars_im_steinbruch

Wir verlosen 2 Tickets!