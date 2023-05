Muttertags-Package in der Kursana-Seniorenresidenz gewinnen!

Endlich hat der Frühling Einzug gehalten – in der warmen Jahreszeit ist ein Spaziergang im Schlosspark Schönbrunn besonders genussvoll. Die Kursana Residenz liegt am Tivoli in der unmittelbaren Nähe des Schlossparks – dieser und auch der große Garten der Residenz laden zum Verweilen ein.

Wohnen in der Kursana Residenz Wien-Tivoli

Die Residenz verbindet behagliches Wohnambiente mit Hotelcharakter, zum Beispiel mit großzügig dimensionierten Appartements mit Balkon bzw. Terrassen im Dachgeschoss. Senioren wohnen hier selbstständig, unabhängig und doch mit dem sicheren Gefühl, jederzeit Unterstützung zu erhalten, wenn benötigt. Sie leben inmitten der Gemeinschaft und doch mit der Möglichkeit, sich in die Privatsphäre des eigenen Appartements zurückziehen zu können.

Veranstaltungen und Freizeit-Aktivitäten

Mit dem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm und kreativen Freizeit-Aktivitäten unterstützt Kursana die Seniorinnen und Senioren dabei, geistig und körperlich gesund und aktiv zu bleiben – sei es durch Gymnastik, Ausflüge, spannende Vorträge, sehenswerte Ausstellungen oder gesellige Feiern. Auf Wunsch gibt es ein Reinigungs-, Wäsche- und Einkaufsservice. Der Hausmeister unterstützt die Bewohner bei handwerklichen Arbeiten. Bei Bedarf betreut der hauseigene Pflegedienst die Bewohner – regelmäßig oder auch bei vorübergehender Erkrankung.

Gewinnen Sie für Ihre Mama ein Kursana Muttertags-Genuss-Package in der Kursana Seniorenresidenz Wien-Tivoli: • Gültig für eine Person „65 plus“ inkl. Begleitung

• 3 Nächtigungen mit Vollpension in einem komfortablen Appartement mit Balkon (nach Verfügbarkeit)

• Residenzführung mit Kursana Direktorin Brigitta Hartl-Wagner

• Willkommensgruß (Obstkorb, Willkommens-Sekt und Überraschungsgeschenk)

• Ein Sekt-Frühstück nach Möglichkeit auf der Terrasse des weitläufigen Residenzgartens

• Teilnahme an allen Aktivitäten, z.B. Gymnastikrunde, Gedächtnistraining, Lesungen oder Konzert, etc. (laut Monatsprogramm)

• Zwei Eintrittskarten für den Tiergarten Schönbrunn

Teilnahmeschluss ist der 12.05.2023.

Über den/die Gewinner entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

