Muttertagslesung für Kinder mit WIENY und Hexe Punschkrapferl

Am Samstag, den 10. Mai 2025, verwandelt sich der Kinderbereich des Möbelhauses Ludwig in der Herrmann-Gebauer-Straße 11, 1220 Wien, in eine fantasievolle Erlebniswelt für Groß und Klein.

Von 11 bis 15 Uhr lädt “Wienys Phantasiewerkstatt” zur besonderen Muttertags-Mitmach-Geschichten-Lesung ein – der Eintritt ist frei.

Mitlauschen, miträtseln, mitträumen

Unter dem Motto „WIENYs kuschelige Muttertags-Mitmach-Geschichten-Lesung“ liest der bekannte Kinderbuchautor WIENY aus seinen Werken und nimmt Kinder und ihre Mamas mit auf eine sinnliche Reise voller Fantasie. Dabei darf nicht nur gelauscht, sondern auch geschnuppert, gerätselt und geträumt werden. Ein echtes Erlebnis für die ganze Familie!

Hexe Punschkrapferl erzählt vom Muttertag

Besonderer Stargast ist die liebenswerte Hexe Punschkrapferl, die kindgerecht und humorvoll Wissenswertes über den Muttertag vermittelt. Kleine Besucher sind eingeladen, eine Blume mitzubringen – als liebevolles Geschenk für ihre Mamas und Teil des Mitmachprogramms.

Infos & Kontakt

Die Veranstaltung findet im Kinderbereich des Möbelhauses Ludwig statt. Weitere Informationen gibt es unter 0664/166 72 18 (auch via WhatsApp). Ein Nachmittag voller Geschichten, Spaß und Wertschätzung wartet – ideal für einen besonderen Muttertags-Ausflug.

Gewinnspiel

Ein weiteres Highlight: Unter allen Teilnehmenden verlosen wir ein Mittagessen nach Wahl für zwei Personen im Restaurant des Möbelhauses Ludwig. Um mitzumachen, beantworten Sie einfach folgende Gewinnspielfrage: