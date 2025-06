Mit Lernplan in den Sommer: jetzt Intensivkurs gewinnen!

Das Schuljahr nähert sich dem Ende, und für rund 1,2 Millionen Schüler*innen in Österreich beginnt die wohl entscheidendste Zeit des Jahres. Der Notenschluss rückt näher, die letzten Prüfungen stehen bevor.

Jetzt heißt es: Durchhalten, Strategien optimieren – und für den Fall der Fälle einen kühlen Kopf bewahren.

Ursachen erkennen, statt verzweifeln

Schlechte Noten sind kein endgültiges Urteil – aber ein klares Signal. Wer mit einem oder zwei Fünfern im Zeugnis rechnen muss, sollte nicht einfach weitermachen wie bisher. Stattdessen lohnt sich eine ehrliche Ursachenanalyse. Lerntechnik-Trainerin Angela Schmidt vom Nachhilfeinstitut LernQuadrat warnt vor häufigen Fehlern wie falschem Zeitmanagement, zu spätem oder ineffektivem Lernen sowie lückenhaften Mitschriften. Druck und Angst erschweren das Lernen zusätzlich.

„Oft reichen schon kleine Änderungen im Lernverhalten, um große Wirkung zu erzielen“, erklärt Schmidt. Doch manchmal liegen die Gründe tiefer: Mobbing, familiäre Belastungen oder unentdeckte Lernschwächen können das Lernen massiv beeinträchtigen. In solchen Fällen kann auch ein Schulwechsel eine sinnvolle Alternative sein.

Vorbereitung auf die Nachprüfung

Steht bereits fest, dass eine Nachprüfung („Nachzipf“) notwendig ist, sollte sofort mit der Vorbereitung begonnen werden. Zuerst gilt es, sämtliche Unterlagen zu sammeln und mit den Mitschriften von Klassenbesten abzugleichen. Auch ein Gespräch mit der Lehrkraft ist empfehlenswert: Was sind die Schwächen? Was kommt konkret bei der Prüfung dran?

Auf dieser Basis lässt sich ein strukturierter Lernplan erstellen – idealerweise noch vor Schulschluss. Wichtig dabei: realistische Ziele, tägliche Lerneinheiten in überschaubarer Länge (maximal sechs Stunden) und regelmäßige Pausen. Wer Unterstützung braucht, sollte nicht zögern, Hilfe bei Familie, Freunden oder Nachhilfeinstituten zu suchen.

Effektiv lernen in den Sommerferien

Nach einer mehrwöchigen Erholungspause beginnt im August die heiße Lernphase. Ein klarer Tagesrhythmus hilft, wieder in den Stoff zu finden. Schmidt empfiehlt: „Vormittags lernen, nachmittags frei – das Gehirn arbeitet nach der Lernzeit ohnehin weiter.“ Abends kann der Lernstoff noch einmal in komprimierter Form wiederholt werden.

Kleine Tests zwischendurch helfen, Fortschritte sichtbar zu machen. Wenn der Lernerfolg dennoch ausbleibt, ist es höchste Zeit, Unterstützung in Anspruch zu nehmen. LernQuadrat bietet dafür Einzeltrainings und Intensivkurse an – individuell, flexibel und mit hoher Erfolgsquote.

Guter Start ins neue Schuljahr

Auch Schüler*innen ohne Nachprüfung profitieren von einem entspannten Wiedereinstieg ins neue Schuljahr. Wer zwei bis drei Wochen vor Schulbeginn mit einer Wiederholung beginnt, kann sich viel Stress ersparen. Ideal ist das Lernen in kleinen Portionen, möglichst spielerisch – besonders bei jüngeren Kindern.

„Ein gutes Fundament aus dem Vorjahr hilft nicht nur bei der ersten Schularbeit, sondern stärkt auch das Selbstbewusstsein“, betont Schmidt. Wer das Schuljahr wiederholen muss, sollte es als Chance sehen: für neue Anläufe, stärkere Lernstrategien – und vielleicht auch neue Freundschaften.

