Gschnas und Hausbälle haben in Wien eine lange Geschichte – und auch in der Donaustadt werden diese Traditionen gepflegt. Der Napoleon Hausball bringt jedes Jahr Stammgäste, Nachbarschaft und Faschingsfans aus ganz Wien zusammen. Ab 18 Uhr verwandelt sich das Gasthaus in eine bunte Faschingswelt, in der gemeinsam gefeiert, getanzt und gelacht wird.

Partyhits, Tombola und Kostümprämierung

Neben ausgelassener Stimmung und den besten Partyhits wartet auf die Besucher:innen eine große Tombola mit attraktiven Preisen. Besonders beliebt: die Kostümprämierung. Wer an diesem Abend mit dem kreativsten Outfit überzeugt, darf sich über einen besonderen Gewinn freuen. Ob schrill, elegant, lustig oder völlig verrückt – beim Napoleon Hausball ist alles erlaubt, was Spaß macht.

Jetzt mitspielen: Tickets gewinnen!

Und das Beste: Mit etwas Glück bist du beim Faschingshighlight der Donaustadt live dabei. Wir verlosen 4 x 2 Tickets für den Napoleon Hausball 2026 – inklusive Begrüßungsgetränk!