Familienurlaub im Narzissendorf Zloam gewinnen!

Im steirischen Salzkammergut kann man gut lustig sein… und das ganz besonders im Narzissendorf Zloam.

Idyllisch gelegen am Grundlsee, von den Einheimischen auch liebevoll „Das steirische Meer“ genannt, sorgt das einzigartige Angebot des neuen Urlaubsresorts für jede Menge Spaß für die ganze Familie. Machen Sie sich selbst ein Bild von dem Dorf, das zum Besten gehört, was Europa in Bezug auf unterhaltsame und abwechslungsreiche Familienferien zu bieten hat.

Überzeugt mit Charme und Vielfalt

Europas einzigartiges Urlaubsresort in der malerischen Berg- und Naturlandschaft des Ausseerlandes überrascht nicht nur mit dem unvergleichlichen Charme eines heimeligen Ausseer Dorfs mit Häusern und Apartments, die jeden Komfort und eine private Sauna bieten, sondern auch mit einer unglaublichen Vielfalt an Erlebenswertem.

Hier fehlt vom gemütlichen Dorfwirt über Österreichs ersten Schatzsucherwald, Tennis- und Spielplätze, Ponys, Holz- und Kreativwerkstatt, 4D-Bogenkino und vielem mehr garantiert nichts für einen Urlaub von außergewöhnlicher Qualität.

Gewinnen Sie einen Familienurlaub (2 Nächte) für 2 Erwachsene und 2 Kinder inkl. Frühstück im Narzissendorf Zloam am Grundlsee!

Narzissendorf Zloam E-Mail *

Ihr zusätzliches Vorteilsangebot: Mit dem Code WIENZLOAM2023 erhalten Sie bis Ende des Jahres einen € 100,- Urlaubsgutschein für einen Aufenthalt im Narzissendorf Zloam. Einfach Code online unter www.zloam.at/buchen eingeben und Wohlfühlurlaub buchen…

Gültig bei einer Direktbuchung ab mind. 2 Nächten. Pro Buchung und Aufenthalt nur ein Gutschein gültig/einlösbar. Nicht an Feier- & Fenstertagen einlösbar. Nicht in Bar ablösbar. Einlösbar bis 17. Dezember 2023.

Narzissendorf Zloam

Archkogl 188, 8993 Grundlsee

Tel.: +43 (0) 3622/20990

Mail: rezeption@zloam.at

Web: www.zloam.at

©Narzissendorf Zloam