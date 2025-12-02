Das charmante Dorfhotel gehört zu den Naturel Hotels & Resorts und liegt malerisch oberhalb des Faaker Sees, umgeben von Wiesen, Wäldern, Seen und majestätischen Bergen.

Freuen Sie sich auf zahlreiche Aktivitäten für die ganze Familie, einen Kinder- & Jugendclub, einen großzügigen SPA Bereich mit Innen- & Außenpool sowie ein abwechslungsreiches Gäste-Aktivprogramm mit geführten Wanderungen und Yoga. Im Winter warten die Skipisten der umliegenden Skigebiete (inkl. gratis Skishuttle) auf Schneeverliebte – eine Skischule samt Skiverleih und einen Rodelhügel gibt es direkt im Dorf. Auch Hunde sind im Dorf herzlich willkommen und fühlen sich sprichwörtlich „pudelwohl“!

Ankommen, wohlfühlen, umsorgt sein – GENAU MEINS! So lautet das Motto in den Naturel Hotels & Resorts im Herzen Kärntens.

Mehr Infos unter www.naturelhotels.com

Ihr zusätzlicher Vorteil: Mit dem Aktionscode „WB15“ sparen Sie von 23.12.2025 bis 27.02.2026 -15% auf Ihren nächsten Winterurlaub im Naturel Dorf SCHÖNLEITN in Kärnten.

Hier Winterurlaub im Dorf SCHÖNLEITN buchen!

Der Gutschein ist von Anfang Januar 2026 bis Ende Januar 2027 gültig (ausgenommen Hochsommer & Silvester). Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.