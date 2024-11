Naturhotel Ortners Eschenhof****: Familien-Auszeit im Einklang mit der Natur

Genießen Sie Ihre wertvolle Familienzeit auf dem Südbalkon der Alpen.

Gewinnen Sie einen Familienurlaub (2 Nächte) für 2 Erwachsene und 2 Kinder (bis 12 Jahre) im Naturhotel Ortners Eschenhof**** in Bad Kleinkirchheim. Grenzenloser Urlaubsspaß für Groß und Klein.

Genießen Sie mit Ihrer Familie entspannte Tage in Bad Kleinkirchheim – mitten im UNESCO Biosphärenpark Nockberge. Hier erwartet Sie grenzenloser Urlaubsspaß mit vielen Aktivitäten in der herrlichen Natur. Endlich ZEIT die schönen Dinge des Lebens mir der Familie zu genießen! Sportlich beim Winter- und Schneeschuhwandern durch den UNESCO Biosphärenpark Nockberge oder beim Familienskilauf zum Vorteilspreis. Entspannen im Eschenhof SPA mit eigenem Wellnessbereich für Familien oder beim Thermen schnuppern in der Therme um’ s Eck abtauchen…. Genießen Sie das vielfältige Angebot in und um das Naturhotel Ortners Eschenhof**** für Ihre perfekte Auszeit mit der ganzen Familie.

www.eschenhof.at

©Hotel Eschenhof/Gert Peraurer