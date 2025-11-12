Das Wiener Bezirksblatt hat einen komplett neuen Onlineauftritt – moderner, übersichtlicher und mit noch mehr Wien-Inhalten als je zuvor. Unsere neue Homepage bietet klare Strukturen, ein frisches Design und ein enormes Service für alle, die Wien lieben und erleben wollen.

Mehr Wien, mehr Service, mehr entdecken

Ob Insider-Tipps, Freizeitideen oder aktuelle News aus den Bezirken – auf der neuen Plattform findet man alles auf einen Blick.

Ganz neu sind die praktischen Elemente „Orte“ und „Listen“: Hier gibt’s unzählige Wiener Geheimtipps – vom besten Würstelstand bis zum schönsten Platzerl im Grünen.

Dank der intelligenten Suchfunktionen wird die Lieblingsbar oder der neue Lieblingspark im Handumdrehen gefunden. Und wer mag, kann sich seine Favoriten speichern, eigene Listen anlegen und die besten Plätze Wiens mit der WBB-Community teilen.

Mitmachen lohnt sich!

Als kleines Dankeschön für alle treuen Leser:innen – und jene, die sich bis 27. November neu registrieren – verlosen wir ein brandneues “vivo 300 Pro”!

Ein Beispiel für Innovation: Die neue vivo X300-Serie

Auch in der Technik-Welt tut sich einiges – und natürlich berichten wir darüber auf unserer neuen Plattform. So etwa über die brandneue X300-Serie von vivo, die in der Hofburg vorgestellt wurde und mit beeindruckender Kamera-Technologie aufhorchen lässt.

„Mit der X300-Serie setzen wir einen neuen Maßstab in der mobilen Fotografie. Besonders freut es uns, diese Innovationen in Wien vorzustellen – einem wichtigen Markt für vivo“,

betonte Martin Wallner, Vice President vivo Österreich und Schweiz.

Kameras im Überblick

X300 Pro:

200-Megapixel-ZEISS-Telefotokamera

50-Megapixel-Hauptkamera

50-Megapixel-Frontkamera

X300:

200-Megapixel-ZEISS-Hauptkamera

50-Megapixel-Frontkamera

50 MP Telekamera

Leistung & Akku

X300 Pro: 5.440 mAh Akku – sorgt für lange Laufzeiten und schnelles Laden dank 90-W-FlashCharge.

X300: 5.360 mAh Akku – ebenfalls mit 90-W-FlashCharge-Technologie für blitzschnelles Aufladen.

Design & Farben

X300 Pro:

Phantom Black (exklusiv online unter vivo-official.com)

Dune Brown

X300:

Phantom Black

Halo Pink

Beide Modelle überzeugen mit elegantem, minimalistischen Design und seidig-matter Oberfläche – perfekt für alle, die Stil und Technik gleichermaßen schätzen.