Neue „Music Lounge“ im Technischen Museum

Die „Music Lounge“ widmet sich ab 1. Juni der Ära der elektronischen Musik und zeigt Originalobjekte namhafter österreichischer KünstlerInnen von Joe Zawinul über Thomas Rabitsch bis Parov Stelar. Im interaktiven Bereich des neuen Bereichs können Besuchern Teil der Musikproduktion sein – beim Komponieren, Singen und Performen ist der Spaß vorprogrammiert.

Kaum eine Kunstform ist so eng mit der technologischen Entwicklung verbunden wie die elektronische Musik. Mit den technischen Möglichkeiten, Töne synthetisch herzustellen, erlebte sie ab 1980 einen rasanten Aufschwung, während die Computer-Ära völlig neue kreative Potenziale eröffnete. Der neue Ausstellungsbereich „Music Lounge“ lädt mit eindrucksvollen Objekten aus der Sammlung des Technischen Museums in Penzing auf einen Streifzug durch die Geschichte der elektronischen Musik ein und veranschaulicht, welche technologischen Meilensteine für die Entwicklung von elektronischer Musik maßgeblich waren.

Österreichische Größen der elektronischen Musik

In der historischen Erzählung darf auch die weibliche Avantgarde nicht fehlen, die die elektronische Musik entscheidend prägte. In der „Music Lounge“ lernen Besucher eine Vielzahl an Pionierinnen näher kennen. Ein weiterer Schwerpunkt der „Music Lounge“ ist die Ära der elektronischen Musik in Österreich, die mit beeindruckenden Originalobjekten von heimischen Größen wie Parov Stelar (Foto), Joe Zawinul oder Thomas Rabitsch aufwartet. Zahlreiche interaktive Elemente und eine Showbühne zum Mitmachen bieten zudem einen Rahmen, um selbst in die Musikproduktion einzutauchen – und sie laden zum Komponieren, Singen und Performen ein. Öffnungszeiten: www.technischesmuseum.at