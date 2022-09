Magistrat bewegt die ganze Stadt

Von der Müllabfuhr über die Schulen bis zum Wasser, vom Parkpickerl bis zu den Märkten. Damit der Alltag in Wien reibungslos funktioniert, leisten dutzende Magistratsabteilungen rund um die Uhr in den unterschiedlichsten Fachbereichen volle Arbeit. Seit 1. Juli hat der Riesenbereich einen neuen Chef. Der 52-jährige Dietmar Griebler wurde zum Magistratsdirektor ernannt. Er folgte auf Erich Hechtner, der sich nach zwölf Jahren in den wohlverdienten Ruhestand begab.

Kenner der Ämter

Der gebürtige Wiener Dietmar Griebler hat als Jurist schon mehrere berufliche Sta­tionen in der öffent­lichen Verwaltung absolviert: Vom Magistratischen Bezirks­amt in Favoriten über die MA 63 (Gewerberecht) bis hin zur MA 5 für Finanz­wesen. Zuletzt war er als ­Finanzdirektor der Stadt tätig.