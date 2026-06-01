Mit dem Spatenstich fiel der offizielle Startschuss für den Bau des neuen Sicherheitszentrums in der Keplergasse in Favoriten. Das Projekt ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Stärkung der Wiener Polizeiinfrastruktur. Es wird – wie auch das bereits in Bau befindliche Sicherheitszentrum Favoriten-Gudrunstraße – moderne Arbeitsbedingungen für unterschiedliche Polizei- und Ermittlungseinheiten bieten und die Sicherheit in Favoriten weiter erhöhen.

Bei der feierlichen Auftaktveranstaltung unterstrichen Innenminister Gerhard Karner, Gemeinderat Marcus Schober, der Wiener Landespolizeivizepräsident Franz Eigner sowie Christine Dornaus, Geschäftsführerin der ARE Austrian Real Estate, die große Bedeutung des Vorhabens für die Polizistinnen und Polizisten, die dort ab Anfang 2028 ihren Dienst versehen werden.

Mehrere Polizei- und Ermittlungseinheiten unter einem Dach

In der Keplergasse 10 entsteht ein sechsgeschossiger Neubau mit einer Gesamtfläche von rund 2.100 Quadratmetern – die Inbetriebnahme des neuen Sicherheitszentrums ist für Anfang 2028 geplant. Künftig werden dort eine Polizeiinspektion sowie Ermittlungseinheiten des Landeskriminalamts und des Landesamts für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung untergebracht sein. Darüber hinaus entstehen Bereitschaftsräumlichkeiten für Einsatzkräfte.

Dazu Innenminister Gerhard Karner: „Wir werden auch in Zukunft in schlagkräftige und zeitgemäße Infrastruktur sowie die weitere personelle Stärkung investieren. Das Sicherheitszentrum wird unter modernsten Bedingungen zur Sicherheit in Favoriten und Wien beitragen.“

„Mit diesem Spatenstich setzen wir ein gemeinsames Zeichen für mehr Sicherheit in Wien. Wir investieren in moderne Infrastruktur und in gute Arbeitsbedingungen für jene, die täglich für unseren Schutz sorgen. Dieses Projekt stärkt Präsenz, Vertrauen und den Rechtsstaat vor Ort. Mein Dank gilt allen Polizistinnen und Polizisten für ihren Einsatz“, ergänzte Landtagsabgeordneter Marcus Schober in Vertretung des Wiener Bürgermeisters.

Landespolizeivizepräsident Franz Eigner betonte: „Mit dem geplanten neuen Sicherheitszentrum wird eine Dienststelle entstehen, deren Raum- und Funktionskonzept den Anforderungen einer modernen Polizeieinrichtung entspricht. Großzügig dimensioniert sowie funktionell und technisch auf dem Stand der Zeit. Unsere Kolleginnen und Kollegen werden hervorragende Arbeitsbedingungen vorfinden und die Bevölkerung eine polizeiliche Anlaufstelle, die für sie da ist.“

ARE-Geschäftsführerin Christine Dornaus sagte: „Mit dem neuen Polizeigebäude in Wien-Favoriten realisiert die ARE Austrian Real Estate gemeinsam mit dem Bundesministerium für Inneres einen zeitgemäßen und funktionalen Standort für die Wiener Polizei. Der Neubau in Holz-Hybrid-Bauweise verbindet moderne Arbeitsbedingungen mit hohen ökologischen Standards – vom Einsatz des nachwachsenden Baustoffs Holz über begrünte Fassaden und Regenwassernutzung bis hin zu einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Damit leisten wir einen Beitrag zu einer modernen Sicherheitsinfrastruktur und zu einer qualitätsvollen Weiterentwicklung des Standorts.“

Derzeit versehen die Polizistinnen und Polizisten der Polizeiinspektion Keplergasse ihren Dienst in einem Ausweichquartier in der Columbusgasse. Das bisherige Gebäude entsprach aufgrund seines baulichen Zustandes sowie der fehlenden Barrierefreiheit nicht mehr den Anforderungen eines modernen Amtsgebäudes.

Favoriten fordert mehr Polizisten

Innenminister Karner hob in seiner Ansprache zwar die Bedeutung des Neubaus hervor, ließ aber auch den Satz “Gebäude haben noch nie einen Verbrecher gefangen” fallen. Aus diesem Grund versprach er auch “bis zu 800 Polizisten mehr für Wien”. Wieviele davon allerdings zukünftig in Favoriten Dienst tun werden, wollte man auch auf direkte Nachfrage vom WIENER BEZIRKsBLATT nicht konkretisieren. Dabei wäre das dringend nötig, wie die Zahlen deutlich belegen.

In Österreich kommen auf 100.000 Einwohner durchschnittlich 333 Polizisten. In Favoriten sind es bei 223.190 Einwohnern gerade einmal 319 – und davon sind nur rund 300 Beamte wirklich im Bezirk im Einsatz. Dazu der Favoritner Bezirksvorsteher Marcus Franz: „Die Favoritner Polizistinnen und Polizisten haben sich modernste Infranstruktur verdient, denn sie leisten großartige Arbeit! Die Sanierung der Inspektion in der Keplergasse ist daher ein guter Schritt. Das Innenministerium darf aber nicht bei der Modernisierung der Räumlichkeiten stehen bleiben. Alle Favoritnerinnen und Favoritner und nicht zuletzt die Beamten selbst haben sich viel mehr Polizeipersonal und Unterstützung des Innenministers verdient. Ich begrüße die Sanierung, lasse beim Thema „Mehr Polizei für Favoriten & Wien“ aber mit Sicherheit nicht locker!“

Aus diesem Grund hat er erst vor Kurzem gemeinsam mit dem Bezirksvorsteher von Floridsdorf, Georg Papai den Startschuss zur Initiative „Gerechtigkeit und noch mehr Sicherheit für Wien – faire Polizei-Personalverteilung in ganz Österreich“ gegeben. Diese hat drei Kernforderungen: Erstens, einen verpflichtenden und einheitlichen Verteilungsschlüssel, der sich strikt an der tatsächlichen Einwohnerstärke der Bezirke und Bundesländer orientiert. Zweitens, mehr Transparenz bei der Zuteilung von Polizisten – ein Schlüssel soll einzig und allein das tatsächlich Dienst versehende Personal heranziehen. Drittens, die Sicherstellung, dass ein Unterstand an Personal per Gesetz unmöglich sein soll, um statistischer Schönfärberei keinen Platz zu geben.

Für diese Anliegen werden momentan Unterschriften gesammelt. Wenn die Unterschriften-Aktion beendet ist, werden alle Dokumente gesammelt und der Parlamentsdirektion zur Prüfung übergeben. Die Unterschriften müssen von österreichischen Staatsangehörigen unterschrieben sein. Bei einer Anzahl von 500 Plus Unterschriften muss das Thema dem Parlament vorgelegt und dort behandelt werden.

Alle Infos, sowie eine Unterschriftenliste zum Download gibt es hier