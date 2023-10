NIGLS Gastwirtschaft lädt zur Gansl-Saison!

Der Herbst hat Einzug gehalten in Ottakring, und mit ihm kommt die Vorfreude auf kulinarische Genüsse. In diesem Jahr dürfen sich Feinschmecker und Liebhaber österreichischer Traditionen ganz besonders freuen, denn ab dem 18. Oktober serviert die renommierte „NIGLS Gastwirtschaft“ wieder ihr legendäres Martini-Gansl.

Österreichische Tradition

Das Martini-Gansl ist eine österreichische Tradition, die jedes Jahr aufs Neue die Herzen der Menschen erobert. Es wird zu Ehren des Heiligen Martin am 11. November zubereitet und gilt als Startschuss für die Ganslsaison. Doch in NIGLS Gastwirtschaft müssen Gourmets nicht bis zum Martinstag warten, denn hier wird das saftige und knusprige Gänsegericht bereits ab dem 18. Oktober serviert.

Hochwertige Zutaten bei NIGLS Gastwirtschaft

Das Geheimnis eines erstklassigen Martini-Gansls liegt in der Zubereitung und den hochwertigen Zutaten. In NIGLS Gastwirtschaft wird die Gans sorgfältig ausgewählt und nach traditionellen Rezepten zubereitet. Das Ergebnis ist eine goldbraun gebratene Gans mit einer knusprigen Haut, die nur darauf wartet, angeschnitten zu werden. Der zarte und saftige Gänsebraten schmilzt förmlich auf der Zunge und versetzt die Sinne in höchste Genussstimmung.

Eine wahre Gaumenfreude

Das Martini-Gansl in NIGLS Gastwirtschaft wird traditionell mit Erdäpfelknödeln und Apfel-Rotkraut serviert. Die Erdäpfelknödel sind fluffig und aromatisch, während das Apfel-Rotkraut mit seiner leicht säuerlichen Note perfekt zur Gans passt. Diese Kombination aus zarten Fleisch, herzhaften Knödeln und fruchtigem Kraut ist eine wahre Gaumenfreude, die die Geschmacksknospen tanzen lässt.

NIGLS Gastwirtschaft

Mo.–Fr., 11–22 Uhr

So., 11–16 Uhr, Samstag Ruhetag

1160 Wien, Rankgasse 36

Gansl bitte vorreservieren:

Tel. 01/494 93 00 | www.nigls.at

