Nikolo-Gewinnspiel: Die Spielfreude zum Fest!

Herrscht „Stau vorm Bau“, ist die richtige Ameise gefragt: Das neue, schnelle Kinderkartenspiel von Schmidt Spiele®

Aufregung vor dem Ameisenbau – die Königin feiert Geburtstag und alle Ameisen stellen sich mit ihren Musikinstrumenten vor dem Unterschlupf an, um ihr zu gratulieren. Doch bei so vielen eifrigen Tierchen wird aus dem großen Krabbeln schnell ein Stau und die Schlange vor dem Bau immer länger. Beim neuen Kartenspaß von Schmidt Spiele® gilt es, die richtigen Ameisenkarten in die Reihe zu legen und die meisten Siegpunkte für sich zu gewinnen.