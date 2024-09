Gewinne Tickets für den Auftritt von nordwand. auf der Kaiser Wiesn!

Am 26. September ist es endlich soweit: Die legendäre Partyband nordwand. kommt auf die Kaiser Wiesn und wir verlosen exklusive Tickets!

Ab auf die Kaiser Wiesn

Die Kaiser Wiesn ist eines der größten und beliebtesten Oktoberfeste in Wien. Jedes Jahr zieht sie Tausende von Besuchern an, die sich auf eine traditionelle Atmosphäre, köstliches Essen, und eine große Auswahl an Getränken freuen. Aber was wäre das Fest ohne mitreißende Live-Musik?: Die Band nordwand. wird den Abend garantiert zu einem unvergesslichen Erlebnis machen!

nordwand. – Die neue Generation im Schlagerpop

Die österreichische Partyband nordwand. ist für ihre mitreißenden Live-Auftritte bekannt. Mit einer Mischung aus Schlager, Rock, Pop und volkstümlichen Hits sorgt sie immer wieder für eine fantastische Stimmung. Ihre energiegeladenen Shows bringen das Publikum zum Tanzen, Mitsingen und Feiern.

Eine Band wie Nordwand auf 4 Typen zu reduzieren die gemeinsame Musik machen, wäre zu einfach. Es ist viel mehr das neue Modell dafür, wie Popschlager in der heutigen Zeit funktioniert. Die Bandmitglieder sind als einzelne Musiker zu betrachten. Individuell – Weiss spielt immer noch eine große Rolle aber… Kein Ei das dem anderen gleicht. 4 verschiedene Typen die in der Gemeinsamkeit der Band ihre Stärken bündeln. Eine neue Generation schickt sich an und eine ebenso neue Generation an Fans findet es toll, weil es ist, wie es ist.

Wir verlosen Tickets für den Auftritt von nordwand. am Donnerstag, den 26. September ab 19 Uhr auf der Kaiser Wiesn im Kaiser Zelt!