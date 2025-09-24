Die Intensiv Lifting Creme für Tag & Nacht enthält einen preisgekrönten Hightech-Wirkstoff, der Falten sichtbar glättet und die Haut mit intensiver Feuchtigkeit versorgt. Sie schenkt neue Vitalität und macht die Haut geschmeidig – perfekt für den Start in die kühle Jahreszeit.

Aktuell gibt es ein besonderes Highlight: Die Premium Lift & Repair Augencreme gibt es als Beauty-Geschenk dazu! Sie reduziert Augenfältchen, mildert Augenringe und Schwellungen und sorgt sofort für einen frischen, strahlenden Blick.

Luxuspflege als Ritual

Gemeinsam bilden die beiden Pflegeprodukte ein Pflegeritual, das nicht nur verwöhnt, sondern die Haut auch vor Trockenheit und den ersten Anzeichen von Hautalterung schützt. So lässt sich das triste Grau des Herbstes mit einem besonderen Verwöhnmoment vertreiben.

Das NOVAROYAL Duo ist bei BIPA sowie online unter www.pharmawell.at erhältlich.

Mitmachen & Gewinnen

Wir verlosen fünf exklusive NOVAROYAL Pflege-Sets! So einfach geht’s: Jetzt hier mitmachen und mit etwas Glück die perfekte Herbstpflege gewinnen.