NOW! for UNICEF: Benefizkonzert des Nova Orchesters

Ein musikalischer Hochgenuss mit gesellschaftlicher Wirkung erwartet Besucher am 12. Juni im Großen Saal des Wiener Musikvereins.

Ein Abend für den guten Zweck

Am Donnerstag, dem 12. Juni 2025, hebt sich im ehrwürdigen Großen Saal des Wiener Musikvereins der Taktstock zugunsten einer guten Sache: Das Nova Orchester Wien lädt zu einem Benefizkonzert für UNICEF Österreich. Der Erlös des Abends kommt Kindern in Not zugute – ein musikalisches Erlebnis, das Herzen bewegt und Hoffnung schenkt.

Meisterwerke von Brahms und Korngold

Unter der Leitung von William Garfield Walker bringt das junge, dynamische Nova Orchester Wien Werke von Johannes Brahms und Erich Wolfgang Korngold zur Aufführung. Star-Geigerin Kristine Balanas wird das Publikum mit Korngolds Violinkonzert in D-Dur, op. 35, verzaubern – ein Stück voller spätromantischer Klangfarben und Hollywood-Flair. Ergänzt wird das Programm durch Brahms’ kraftvolle Erste Symphonie sowie die schwungvolle Akademische Festouvertüre.

Musik als Brücke der Menschlichkeit

UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, ist weltweit in über 190 Ländern im Einsatz, um das Leben von Kindern nachhaltig zu verbessern. Besonders in Krisenzeiten zeigt UNICEF Stärke und Präsenz. Der gesamte Konzertabend steht daher nicht nur im Zeichen der klassischen Musik, sondern auch der Solidarität mit den Schwächsten unserer Gesellschaft: den Kindern.

Jetzt mitspielen und gewinnen

Wer live dabei sein möchte, hat die Chance auf ein unvergessliches Kulturerlebnis: Wir verlosen 2 Karten für das “NOW! for UNICEF’-Konzert am 12. Juni! Einfach teilnehmen und mit etwas Glück einen Abend voller musikalischer Magie und Menschlichkeit erleben.