Eine Stückentwicklung von tangent.COLLABORATIONS in Koproduktion mit dem Kosmos Theater

Alles in Unordnung, alles aus den Fugen! Licht geht an, geht aus. Klang ist zu hören – doch woher? Die alten Samtvorhänge ergießen sich über den Boden wie ein ausgelaufenes Meer. Was ist geschehen? Wie viel Zeit haben wir noch? Einen Tag? Viele Jahre? Oder ist das alles nur ein Albtraum?

In einem Zustand der Krise, in dem alles scheinbar Selbstverständliche ins Wanken gerät, will das Theater mit sich selbst in Kontakt kommen, sich befragen und neu in Beziehung setzen. Während wir im Großen durch ausbeuterische Prinzipien zielsicher auf den Kollaps zusteuern, sucht TANGENT in O KOSMOS! nach dem Moment für eine andere, zärtliche Welt-Mensch-Beziehung.

Mehr Infos unter kosmostheater.at/produktion/o-kosmos

Wir verlosen 2 x 2 Tickets für den 8. November 2022 im Kosmos Theater!

E-Mail *

Ja, zum Wiener Bezirksblatt Newsletter anmelden