Der Oberösterreicher Ball in Wien – Wir verlosen Karten!

Kummst a? Am 22. Juni 2024 ist es wieder so weit, wenn Musik, Tanz und Kulturgenuss einen Abend versprechen, an den man noch lange zurückdenkt.

Bereits zum 121. Mal bringt der Verein der Oberösterreicher in Wien das Flair Oberösterreichs in das festlich geschmückte Wiener Rathaus. Die rund 3.000 Gaste erwartet ein Sommerball mit Musik und Tanz, Tracht und Tradition, Gaumenfreuden und viel oberösterreichischer Herzlichkeit, und das von der ersten Minute an. Sowohl die Kulturhauptstadt Europas 2024, Bad Ischl Salzkammergut, als auch die OÖ KulturEXPO Anton Bruckner 2024 prägen den diesjährigen Traditionsball.

Klassik, Walzer, Swing, Blasmusik, Volksmusik, Electro und Tanzlmusi: Eine Vielzahl musikalischer Genüsse erwartet die Ballbesucher*innen – dazu gibt es natürlich kulinarische Verköstigung und spezielle Programmhighlights!

Musikverein Schönering und die St. Florianer Sängerknaben

Begrüßt werden Ballgäste standesgemäß von den Musikerinnen und Musikern des preisgekrönten Musikvereins Schönering gefolgt von der fulminanten Eröffnungsperformance „Und ich will mit Anton tanzen…“ der St. Florianer Sängerknaben und SILK Fluegge im Zeichen der OÖ KulturEXPO Anton Bruckner 2024.

Sei ned zwida, tanz moi wieda mit den Walking Acts vom Woodstock der Blasmusik

Echte Volksmusik und Walzerklänge, Musical und Tanzlmusi, Rock’n’Roll und Dance-Beats, Cover-Songs und Klassiker der Zwanziger Jahre stehen auf dem Programm. Zu den Highlights das „PEPEs Woodstock Tanzorchester“, Woodstock der Blasmusik Walking-Acts ZamQuetscht und B-Migos, sowie die Tanzbands Johnny Rockers und ptArt music.

„The Rats are back“ im Festsaal und das DJ-Duo 2:tages:bart im Arkadenhof

Ein Show-Act mit Darstellerinnen und Darstellern des Linzer Musicalensembles entführt mit großen Stimmen und mitreißenden Melodien in die Welt der Musicals. Eric Papilaya, Norbert Oberhauser und Volker Piesczek sorgen als „The Rats are back“ für eine beschwingte Mitternachtsshow im Festsaal. Im Anschluss daran wird aufgelegt und zwar richtig: das oberösterreichische DJ-Duo 2:tages:bart verwandelt mit coolen Beates den Arkadenhof in einen Dancefloor unter sommerlichem Nachthimmel.

Infos und Tickets unter oberoesterreicherball.at, oeticket.com, eventjet.at sowie in der Heimatwerk Filiale in Linz und im Raiffeisen Ticketshop.

Wir verlosen 2 × 2 Karten für den Oberösterreicher Ball am 22. Juni 2024!