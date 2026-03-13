Ob in der Schulklasse, im Wohnzimmer, am Bahnhof, auf der Parkbank, in Volkshochschulen, Pensionistenheimen oder im Einkaufszentrum – dem Ort sind keine Grenzen gesetzt. Denn Lesen ist nicht nur das Entziffern von Buchstaben – es ist der Schlüssel zur Welt und der Grundbaustein unserer Bildung. Vorlesen bedeutet auch, Zeit miteinander zu verbringen, Zuneigung zu zeigen und Aufmerksamkeit zu vermitteln.

Werden Sie selbst zum Vorleser bzw. zur Vorleserin und gewinnen Sie ein eBook-Reader.