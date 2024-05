WIENYs Buchpräsentation “Oh Du lieber Augustin” am 5. Juni

Reinhard Mut „WIENY“ ist seit fast 40 Jahren Wiens Sagen- und Märchenerzähler mit Leib und Seele – hunderttausende Volksschulkinder sind mit ihm durchs Alte Wien getourt, tausende Familien mit Kindern haben mit ihm Wienerwald-, Halloween-, Christkindl- und Silvester-Touren erlebt.

Nun – alte Männer werden müder – WIENY hat seinen 65. Geburtstag schon längst hinter sich und kann heute die große Zahl an Mitmach-Touren, die nachgefragt werden, nicht mehr alle persönlich abhalten. Und so hat WIENY damit begonnen, seinen reichen Wissens- und Erfahrungsschatz – aus antiken Büchern, aus launigen Gesprächen mit alten Pfarrern, aus Plaudereien mit echten Wienerinnen und Wienern – niederzuschreiben, sozusagen sein Vermächtnis zu Papier zu bringen.

Trilogie der drei wichtigsten WIENY-Touren nun komplett!

Im Rahmen dieser Buchreihe sind nun bereits die drei beliebtesten WIENY-Touren im „echomedia BUCHVERLAG“ erscheinen.

Der 1. Band der Reihe kam im Dezember 2021 heraus und wurde – Corona-bedingt erst – Anfang Juni 2022 der Öffentlichkeit präsentiert. Das erste Buch beinhaltet WIENYs berühmte Steffl-Sagen-Tour und trägt den Titel “ALLE NEUNE“.

Der 2. Band der Reihe erschien im Dezember 2022: Unter dem Titel: “SISI, FRANZL UND SO…” stand damit auch WIENYs fröhliche Ring-Sagen-Tour in Buchform zur Verfügung.

Der 3. Band der Buchreihe steht jetzt druckfrisch in den Buchhandlungen zum Verkauf bereit! Unter dem Titel “OH DU LIEBER AUGUSTIN” kann man nun auch WIENYs spannende Mittelalter-Sagen-Tour mit dem Buch in der Hand selbst absolvieren!

OH DU LIEBER AUGUSTIN

Auch der 3. Band der Serie richtet sich an VolksschulpädagogInnen, die nun mit ihren SchülerInnen allein durch die Inneren Stadt spazieren und das mittelalterliche Wien selbst erkunden können. In bewährter WIENY-Manier können Volksschulklassen all die schönen Plätze sowie spannenden Sagen und lustigen Geschichten auch ohne persönliche WIENY-Führung entdecken!

Aber auch Omas und Opas, Mamas und Papas sind dazu eingeladen, mit ihren Sprösslingen WIENYs Mittelalter-Tour mit dem Buch als Tour-Guide zu absolvieren. Fröhlich, spannend und lehrreich. Interaktiv, anwendungsorientiert und kindergerecht! Spaß für die ganze Klasse bzw. die ganze Familie ist garantiert!

Am 5. Juni 2024 findet um 18:30h in der Buchhandlung “Tyrolia” am Stephanplatz 5, 1010 Wien die Buchpräsentation von “Oh Du lieber Augustin” statt.

Wir verlosen 3 WIENY-Sagen-Bücher: “Oh Du lieber Augustin – Die Mittelalter-Sagen-Tour” mit Original-Signierung und 2 Familienkarten für die Buchpräsentation!