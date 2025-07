OMNi-BiOTiC® REISE: Die „Reiseversicherung“ für die ganze Familie

Sommerzeit ist Urlaubszeit – endlich abschalten, neue Orte entdecken und wertvolle Zeit mit der Familie verbringen. Doch bei aller Vorfreude lauern gerade in der Ferne auch gesundheitliche Risiken.

Unbekannte Keime in Speisen oder Wasser, exotische Bakterien oder einfach nur mangelnde Hygiene können schnell zu unangenehmen Magen-Darm-Beschwerden führen. Doch auch zu Hause ist man nicht völlig sicher: Falsch gelagertes Tiramisu oder nicht durchgegartes Fleisch können ebenso Auslöser sein.

Wenn Keime mehr als nur lästig sind

Während viele Durchfallerreger nach kurzer Zeit wieder ausgeschieden werden, gibt es besonders hartnäckige wie Salmonellen, die tiefer in die Darmschleimhaut eindringen. Sie können dort immer wieder Beschwerden verursachen – mit unangenehmen Folgen für Körper und Urlaubsstimmung.

OMNi-BiOTiC® REISE: Der Schutzengel für den Darm

Damit es gar nicht erst so weit kommt, empfiehlt sich die gezielte Unterstützung der Darmflora – am besten schon vor Reisebeginn. OMNi-BiOTiC® REISE enthält 5 Milliarden hochaktive Bakterien aus 10 speziell ausgewählten Stämmen. Sie stärken den Darm gegen fremde Eindringlinge und helfen dabei, das natürliche Gleichgewicht aufrechtzuerhalten – egal ob auf Fernreise oder beim Wochenendtrip.

Neu: Direkt-Sticks für unterwegs

Besonders praktisch: OMNi-BiOTiC® REISE ist jetzt auch als Direkt-Stick erhältlich. Die Einnahme gelingt ganz unkompliziert und ohne Wasser – ideal für unterwegs, im Flieger oder am Strand. So ist der Darm rundum geschützt – und dem unbeschwerten Urlaub steht nichts mehr im Weg.

