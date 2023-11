Oral-B x Disney: Elektrische Kids Zahnbürste gewinnen!

Die elektrische Oral-B Zahnbürste feiert 2023 ihren 60. Geburtstag, während Disney – Schöpfer legendärer Kindheitshelden, wie Micky Maus – sogar schon 100 Kerzen auf der Geburtstagstorte auspusten darf.

Anlässlich dieser zwei großen Jubiläen hat Oral-B eine Special Edition der beliebten elektrischen Oral-B Kids Zahnbürsten in coolem Micky Maus Retro-Design auf den Markt gebracht.

Gesunde Zähne auch bei den Kleinsten

Genau wie Erwachsene, sollten auch Kinder zweimal täglich für zwei Minuten ihre Zähnchen putzen. Schon ab einem Alter von drei Jahren können Kinder dafür die elektrischen Oral-B Kids Zahnbürsten verwenden.

Milchzähne sind besonders anfällig für Karies, denn sie sind viel kleiner und haben weniger Zahnschmelz als die bleibenden Zähne. Karies ist eine Erkrankung der Zähne, hervorgerufen durch Bakterien, welche sich in Form von Plaque durch die Ernährung an den Zähnen ablagert. Diese Bakterien ernähren sich von zuckerhaltigen Lebensmitteln und wandeln diese in Säure um.

Happy Birthday

Die kinderfreundlichen Disney-Designs „Frozen“ oder „Spiderman“ der Oral-B Kids Zahnbürsten sorgen für die Extraportion Spaß beim täglichen Zähneputzen. Nun ergänzt ein ganz besonderes Modell die Reihe der Kindheitshelden: Micky Maus im angesagten Retro-Look. In coolem Grau ist diese Special Edition ein echter Hingucker und verbreitet gute Laune für Groß und Klein im heimischen Badezimmer.

Zusätzlich hilft die Disney Magic Timer App von Oral-B, die empfohlene Putzzeit von zwei Minuten einzuhalten. In der App erscheint ein zunächst verdecktes Bild, welches die Kleinen innerhalb von zwei Minuten „frei putzen“ können. Nachgewiesenermaßen putzen 90% der Kinder länger durch die Verwendung der App2, welche kostenlos im App Store und im Play Store verfügbar ist.

Wir verlosen ein Oral-B x Disney Zahnpflege Paket inklusive einer elektrischen Zahnbürste Oral-B x Disney Edition, passende Aufsteckbürsten, ein Frozen Puzzle und Disney Rommé-Karten!

2 Basierend auf einer Studie mit 52 Kindern im Alter von 4-14 Jahren im Jahr 2014