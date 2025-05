Besuchen Sie Karl Ploberger beim Dreh von „Natur im Garten“

Ab 4. Mai meldet sich Karl Ploberger wieder in der Sendung „Natur im Garten“ vom Gelände der „Garten Tulln“ und gibt Tipps zu Pflanzenkunde, Pflege, Gartenplanung und Lifestyle. Klappt es mit dem Pflanzenwachstum nicht oder möchten Sie Insiderwissen austauschen? Am 27. Mai haben Sie die bei einem Setbesuch die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu blicken und den Gartenexperten in Tulln persönlich kennenzulernen.

Beantworten Sie die Gewinnfrage und schreiben Sie uns auch, warum Sie Karl Ploberger persönlich treffen möchten.