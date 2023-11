Tierische Augenblicke mit Maggie Entenfellner: Schicken Sie Videos von Ihren Haustieren

Unsere Haustiere sind die Stars des neuen ORF-Magazins „Tierische Augenblicke mit Maggie Entenfellner“. Der beliebte TV-Klassiker präsentiert sich in neuem Gewand: Tier sucht neues Frauchen oder Herrchen. Maggie Entenfellner stellt Tiere vor, die ein neues Zuhause suchen. Immer sonntags um 16.00 Uhr in ORF 2 dreht sich alles um unsere pelzigen Lieblinge mit all ihren Gewohnheiten, Eigenheiten und Bedürfnissen – inklusive Tipps und Tricks.

Am Ende jeder Sendung sind die Tiere der Zuseherinnen und Zuseher die Stars.

Schicken Sie Ihr Tiervideo ein – eine Auswahl der Einsendungen wird im Fernsehen gezeigt.