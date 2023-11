Ottakring: Thaliastraße erstrahlt in neuem Glanz

Seit 2020 wird die Thaliastraße im 16. Bezirk umgebaut und Schritt für Schritt zu einer modernen Einkaufsstraße. Jetzt bekommt sie in der Winterzeit, wenn die Tage wieder kürzer werden, eine neue weihnachtliche Beleuchtung und lädt zum Flanieren ein.

Insgesamt wurden bei 31 Querungen jeweils zwei Weihnachtskugeln und drei funkelnden Sterne montiert. 155 stromsparende LED- Lichtelemente illuminieren so die Thaliastraße in den kommenden dunklen Wintermonaten. „Trotz oder gerade wegen der aktuellen Herausforderungen dieser Zeit freut es mich sehr, dass wir heuer die Weihnachtsbeleuchtung auf der Thaliastraße in Betrieb nehmen und so bestimmt einigen Ottakringern und Besuchern rund um den Jahreswechsel ein Lächeln ins Gesicht zaubern können“, so Bezirksvorsteher Franz Prokop.

So stimmungsvoll ist es nun mit der neuen Weihnachtsbeleuchtung auf der Thaliastraße. ©Rene Wallentin

Effizient und sparsam

Um den Anforderungen in puncto Energieeffizienz und -sparsamkeit gerecht zu werden wurden nur Elemente nach neuester LED-Technik verbaut, die eine Gesamtanschlussleistung von rund 2.600 Watt ausweisen, was in etwas vergleichbar mit einem größeren Heizlüfter ist. Außerdem endet die Einschaltzeit auch heuer wieder wie bereits im Vorjahr um 22 Uhr, anstatt wie früher um 24 Uhr. Also rechzeitig rausgehen, um die festliche Beleuchtung zu bewundern!