Ottakringer Gemeindebau nach Politikerin benannt

Ab sofort trägt der Gemeindebau in der Sandleitengasse 9-13 den Namen der ehemaligen Politikerin Karoline Pluskal. Die offizielle Namensgebung fand durch Gemeinderätin Waltraud Karner-Kremser statt. „Mit Karoline Pluskal würdigen wir eine Politikerin, die fest mit dem Bezirk Ottakring verwurzelt war. Die Benennung des Gemeindebaus in der Sandleitengasse ist ein weithin sichtbares Denkmal für eine politische Frau, die uns allen Vorbild ist.“, so Vizebürgermeisterin, Wohnbaubaustadträtin Kathrin Gaál.

Zum Karoline-Pluskal-Hof

Die Wohnhausanlage wurde zwischen 1950 und 1962 errichtet. Sie besteht aus zwei fünfgeschoßigen Gebäuden mit je zwei Stiegen, einem viergeschoßigen Bauteil mit drei Stiegen und einem neun Geschoße hohen Riegel mit fünf Stiegen, alle Bauten haben Flachdächer. Insgesamt verteilen sich 194 Wohnungen auf zwölf Stiegen.