Ottakringer Kirtag: Das Kultfest kehrt zurück!

Viele Ottakringer fiebern dem 22.9. entgegen: Zehn Fahrgeschäfte und 14 Livebands warten!

Nur noch zwei Wochen bis zum Comeback des Jahres. Nach drei Jahren Pause findet der traditionelle Kirtag im Alten Ort wieder statt. Endlich! Zweimal musste er wegen der Pandemie, einmal wegen ­Finanzproblemen vom Veranstalter „Ottakringer Kulturfreunde“ abgesagt werden. Und dass es heutzutage nicht einfach ist, eine Großveranstaltung auf die Schiene zu bringen, zeigt ja der Neustifter Kirtag. Finanzsorgen führten zu weniger Programm und verkürzten Öffnungszeiten.

Alles auf Schiene

Doch Ottakring ist anders – das wird es bei uns nicht geben! Allerdings war dafür ein gewaltiger Kraftakt notwendig. Viele Unternehmer, Kulturschaffende, Musiker, Politiker und Medienleute haben sich stark gemacht und ihren Beitrag geleistet – wie Bezirksvorsteher Franz Prokop im Interview auf Seite 6 betont. „Jetzt dürfen wir uns freuen, es wartet ein großartiges Kirtagswochenende. Hoffentlich steht uns Petrus bei und schickt uns gutes Wetter!“

Gute Partnerschaft

Feucht wird es so oder so bei ­einigen Besuchern zugehen, für die der Kirtag seit Jahrzehnten Kult ist. Gibt es ihn doch seit 48 Jahren. Und heuer ist auch das Wiener Bezirksblatt offi­zieller Partner und präsentiert in diesem Heft exklusiv das Programm von 22. bis 24. September. „Es ist uns eine Ehre und Freude, dabei zu sein“, ­betont WBB-Geschäftsführer Thomas Strachota. „Einen ­Kirtag wie in Ottakring gibt es schließlich nur einmal!“

Dann, liebe Leserin, lieber Leser: bis 22. September! Auf einen G’spritzten im Alten Ort!