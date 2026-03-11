Vom 1. bis 30. April heißt es: Freund:innen zusammentrommeln, durch die Bezirke ziehen und in jedem der 23 Wiener Bezirke ein frisch gezapftes Seidl genießen. Das passende Ticket für die bierige Entdeckungstour gibt es um 49 Euro online unter www.ottakringerbrauerei.at oder direkt im Ottakringer Shop.

Ein Monat lang quer durch die Wiener Bierkultur

Die Seidl-Wandertage gehen heuer bereits in die dritte Runde. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr – die laut Veranstalter „eingeschlagen hat wie ein frisch angeschlagenes Fass“ – wurde im Herbst bereits eine zweite Edition nachgelegt. Auch 2026 geht das Format weiter.

Das Konzept bleibt dabei gleich: Einen ganzen Monat lang können Teilnehmer:innen die Wiener Bierlandschaft erkunden. Die Route führt quer durch die Stadt – von urigen Wirtshäusern über traditionelle Familienbetriebe bis hin zu angesagten Szenelokalen.

Die Aktion zeigt damit nicht nur die Vielfalt der Wiener Gastronomie, sondern stärkt auch die lokale Szene.

So funktioniert die Seidl-Wanderung

Mit dem Seidl-Wandertage-Ticket erhalten Teilnehmer:innen ein Package, das per Post zugestellt wird oder im Ottakringer Shop abgeholt werden kann. Darin enthalten sind unter anderem ein Sammelpass sowie Gutscheine für die Seidl, die in den teilnehmenden Lokalen eingelöst werden können.

In jedem der 23 Bezirke wartet ein Partnerlokal mit einem frisch gezapften Ottakringer Bier. Die Reihenfolge der Stopps ist dabei völlig frei: Ob sorgfältig geplante Route durch ganz Wien oder spontane Einkehr auf der nächsten Tour – erlaubt ist, was schmeckt.

Von Bierfans bis Neulinge

Ob erfahrene Teilnehmer:innen aus den ersten Runden oder neugierige Neulinge: Die Seidl-Wandertage bieten eine entspannte Möglichkeit, Wien einmal aus einer anderen Perspektive kennenzulernen – nämlich von seiner ehrlichsten und bierigsten Seite.

Tickets sichern – und mitwandern

Die Tickets sind limitiert und können online unter www.ottakringerbrauerei.at oder direkt im Ottakringer Shop (Ottakringer Straße 95, 1160 Wien) gekauft werden.

Gewinnspiel

Wir verlosen 4 × 2 Tickets für die Ottakringer Seidl-Wandertage!