Wo sonst Panzer rollen, treten Biker*innen in die Pedale

Zur Auswahl stehen zwei anspruchsvolle Strecken:

40 Kilometer mit 600 Höhenmetern (auch für E-Bikes)

73 Kilometer mit 1.150 Höhenmetern

Gestartet wird um 10 Uhr am Kirschblüten-Radweg in Winden am See. Die Route führt über unbefestigte Wege, Schotterstraßen und einen Single Trail – rund 80 Prozent der Strecke verlaufen durchs Gelände.

„Ein unvergessliches Erlebnis“

„Wir haben eine Sondergenehmigung bekommen, um durch diese unberührte Landschaft fahren zu dürfen – das wird ein echtes Highlight für alle Teilnehmer*innen.“

…freut sich OK-Chef Johannes Hessenberger, der auch den Neusiedler See Radmarathon organisiert.

Das Motto lautet: Natur, Abenteuer und jede Menge Höhenmeter – ein Muss für alle Gravel-Fans, die das Besondere suchen.

Anmeldung und Nenngeld

Die Online-Anmeldung ist bis 16. Oktober, 23.59 Uhr möglich. Nachnennungen werden am Renntag ab 7.30 Uhr bis etwa 30 Minuten vor dem Start angenommen.

Startgebühr: € 49,– (40 km & E-Bike)

Startgebühr: € 59,– (73 km)

Alle Infos unter neusiedlersee-radmarathon.com/gravel

Wir verlosen 3 x 1 Startplatz!

Mit etwas Glück kannst du gratis beim Pannonia Gravel 2025 dabei sein! Wir verlosen 3×1 Startplatz für das spektakuläre Rennen rund um Breitenbrunn am Neusiedler See. Mach mit und sichere dir dein Ticket für ein Gravel-Abenteuer der Extraklasse!