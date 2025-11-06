Rubble kann Weihnachten kaum erwarten, denn er hofft, dass der Weihnachtsmann ihm endlich den heiß ersehnten Laserbohrer bringt. Aber die Dinge nehmen eine Wendung, als der Weihnachtsmann sich eine Erkältung zuzieht und keine Geschenke ausliefern kann. Als Bürgermeister Besserwisser beschließt, zum Nordpol zu fahren, um alle Geschenke für sich selbst zu nehmen, ist es an der PAW Patrol, ihn aufzuhalten.

In der Bonusfolge „Die Junior Patrol feiert Weihnachten“ werden die Junior Patrol dazu verleitet, Bürgermeister Besserwisser dabei zu helfen, an Heiligabend bei einer Übernachtungsparty die Strümpfe aller zu stehlen, damit er alle Geschenke bekommen kann.

