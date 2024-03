Beste Ostern mit PENNY

PENNY erweitert BEST MOMENTS-Produktpalette

Genuss gehört zu Ostern wie beste Qualität zu einem guten Preis zu PENNY. Bereits Weihnachten 2023 feierte die PENNY Premiummarke BEST MOMENTS in Österreich Premiere. Pünktlich zum Osterbeginn dürfen sich die Kund:innen nun über weitere Produkte der Eigenmarke für die ganz besonderen Momente freuen.

Obst, Nüsse, Briochezopf & Co.

Ganz nach dem Motto „Premium Ostergenuss zum leistbaren Preis für alle“ sorgen edle Naschereien wie schokoladenüberzogene Früchte und Nüsse oder frische Pfirsich- und Birnenhälften im Glas sowie Butter-Briochezopf oder Eierlikör-Küchlein für genussvolle Momente. Die limitierten BEST MOMENTS Produkte sind ab sofort in allen PENNY Filialen in Österreich verfügbar (solange der Vorrat reicht).

Kulinarischer Genuss für die Ostertage

Mit PENNY wird der Ostertisch reichlich gedeckt. Ob erlesener Kaviar aus Seehasenrogen, Eierlikörpralinen, unterschiedliche Käsespezialitäten oder die Steinofen-Brötchen in Osterhasenform, mit den BEST MOMENTS Osterprodukten von PENNY bleiben (fast) keine Wünsche mehr offen.

„Wir freuen uns sehr, das beliebte BEST MOMENTS Sortiment zu erweitern und sind uns sicher, dass unsere Kund:innen von den Premium Best Moments Produkten zum gewohnt leistbaren PENNY Preis auch zu Ostern begeistert sein werden.“ Kai Pataky Geschäftsführer von PENNY Österreich

Denn: Die Eigenmarke steht für Premium-Produkte, die den Alltag und jeden Anlass verfeinern.

Wir verlosen eine Osterjause mit verschiedenen BEST MOMENTS Produkten!