Oh Schreck: Bei PENNY treibt die „Gesundgeheuer“-Bande ihr Unwesen!

Kleine und große Spukfans aufgepasst: bei PENNY treibt die „Gesundgeheuer“-Bande ihr Unwesen! Sie heißen „Buhunanas“, „Vampir Knofi“, „Zombirne“, „Tut-Orangi“, „Frankrika“, „Graf Tomatula“, „Apfnessi“ und „Werkiwiwolf“ und passen perfekt in den gruseligen Halloween-Herbst. Und das Beste daran? Wie immer können PENNY Kundinnen und Kunden nicht nur die kuscheligen „Gesundgeheuer-Bande“ sammeln, sondern mit ihrem Kauf auch etwas Gutes tun. Pro verkauftem Kuscheltier werden 10 Cent an den PENNY Familien-Hilfsfonds des Österreichischen Roten Kreuzes gespendet.

Der PENNY Familien-Hilfsfonds bietet Hilfe, wo sie dringend benötigt wird

Gemeinsam mit dem Österreichischen Roten Kreuz unterstützt PENNY bereits seit 2011 im Rahmen des PENNY Familien-Hilfsfonds Familien in Not in ganz Österreich. „Wir erleben es gerade alle. Das Notwendigste ist für viele, vor allem aber für Familien, die schon vor der steigenden Inflation am Existenzminimum waren, kaum leistbar geworden. All diesen Familien muss dringend geholfen werden. Der PENNY Familien-Hilfsfonds möchte hier mit gezielten Hilfeleistungen unterstützen“, erklärt Mario Märzinger, PENNY Geschäftsführer. Bereits 2,2 Millionen Euro haben PENNY Kundinnen und Kunden gespendet. Damit konnten 4.572 Familien und 10.693 Kindern in Österreich geholfen werden.

Gemeinsam mit PENNY verlosen wir 5 Sets mit je 2 Mitgliedern der „Gesundgeheuer“-Bande!