Peppa Pigs Neuheiten: Mit Opa Kläffs Abschleppfahrzeug und Peppas Wohnanhänger auf Entdeckungstour!

Willkommen zu den aufregenden Abenteuern im Peppa Pig Universum! Tauche ein in die Welt von Peppa und ihren Freunden mit zwei entzückenden Spielsets, die stundenlangen Spielspaß garantieren.

Peppa Pig Opa Kläffs Abschleppfahrzeug

Oh nein, der Wagen hat eine Panne? Keine Sorge − Opa Kläffs Abschleppwagen ist sogleich zur Stelle! Das Peppa Pig Spielzeugset kommt mit einem Abschleppwagen − einfach zurückrollen, loslassen und schon saust er los! Die Opa Kläff Figur passt in die Fahrerkabine, und das aufklappbare Dach macht es kleinen Händen leicht, die Figur hineinzusetzen und herauszunehmen. Mit dem beweglichen Abschlepphaken können Kinder in Szenen aus der Serie eintauchen.

Peppa Pig Peppas Wohnanhänger

Mit Peppas Wohnanhänger Spielset können sich die Kinder auf einen tollen Campingausflug vorbereiten. Dieses Peppa Pig Wohnmobil Spielset kann geschlossen und hinter Peppas rotem Familienauto (separat erhältlich, je nach Verfügbarkeit) hergezogen werden. Es kann aber auch geöffnet werden, so dass Kinder viele Aktivitäten erwarten können, wie z. B. Kochen in der Küche, Schlafen in Etagenbetten und vieles mehr.

Wir verlosen einmal den Peppa Pig Abschleppwagen und ein Mal den Peppa Pig Wohnanhänger!