Peter Alexander kehrt zurück ins Kino

Singalong-Film bringt die unvergesslichen Hits des Entertainers ins Kino.

Fans von Peter Alexander dürfen sich auf ein besonderes Kinoerlebnis freuen: Anlässlich seines 100. Geburtstags, den der beliebte Entertainer am 30. Juni 2026 gefeiert hätte, kommt ab 16. Juni in 21 österreichischen Kinos der Event-Film „Peter Alexander: Alles nur aus Liebe“ auf die Leinwand.

Der rund 80-minütige Singalong-Film lädt das Publikum zu einer musikalischen Zeitreise durch die 1950er- bis 1990er-Jahre ein. Zu sehen sind die beliebtesten Lieder des Publikumslieblings, die eigens für das Kinoerlebnis zu einem stimmungsvollen Programm zusammengestellt wurden.

Bekannte Melodien zum Mitsingen

Besonders reizvoll: Die Liedtexte werden direkt eingeblendet, sodass die Besucherinnen und Besucher nach Herzenslust mitsingen können. Zu den musikalischen Höhepunkten zählen Klassiker wie „Im weißen Rössl“, „Verliebt, verlobt, verheiratet“ oder „Das tu ich alles aus Liebe“.

Ergänzt wird das Programm durch Original-Filmausschnitte, die von Moderator Max Müller präsentiert werden. Mit Charme, Witz und persönlichen Geschichten führt er durch die Karriere des unvergessenen Showstars und sorgt für spannende Einblicke in dessen Leben und Werk.

Start in 21 österreichischen Kinos

Der Film startet am 16. Juni gleichzeitig in 21 Kinos in ganz Österreich und richtet sich sowohl an langjährige Fans als auch an jüngere Generationen, die die Musik von Peter Alexander neu entdecken möchten.

Gewinnspiel

Für die Vorstellung am 16. Juni im Bellaria-Kino verlosen wir zwei Eintrittskarten!

Wer dabei sein möchte, hat die Chance, einen unvergesslichen Kinoabend mit den größten Hits von Peter Alexander zu gewinnen.