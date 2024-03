Peter Kraus erstmals und einzigartig: „Langweilig war mir nie!“

Am 18. März feiert die Musiklegende Peter Kraus seinen 85. Geburtstag mit einem Jubiläumskonzert in München, aber schon wenige Tage später, nämlich am 7. April, verrät er in Wien intime Geheimnisse und Storys, über die er bisher noch nie gesprochen hat.

„Ich habe einfach die Lust verspürt Geschichten zu erzählen, die aus der Zeit meiner Jugend stammen und die verloren gehen, wenn ich sie nicht endlich der Öffentlichkeit mitteile“, erklärt der ewig junge Sänger seine Motivation für dieses außergewöhnliches Programm, das nur an diesem Tag (15 und 19 Uhr) zur Aufführung gelangt.

Intime Geheimnisse

Wie war der Tanz mit Romy Schneider in der Wiener Hofburg? Hat er Conny Froboess wirklich geküsst? Warum begann sein Grazer Fan Selbstmord nach dem Konzert? Wieso musste er über das Dach fliehen? Wie gings wirklich zu bei Gunter Sachs’s Partys in der Münchner Schickeria? Wie schaffte er es Paul Anka daran zu hindern, die Kessler-Zwillinge anzubraten? Wie war sein Verhältnis mit Peter Alexander? Warum kam es nicht zum Duett mit Udo Jürgens? Wie verlief das Treffen mit Sammy Davis Junior? Warum nahm er Schwarze Rose Rosemarie auf und nicht Ted Herold und vieles andere mehr?

Ungewöhnliche Fragen & verblüffende Antworten, die er seinem langjährigen Manager Herbert Fechter gibt. Ein authentisches Bild der wilden 50er und 60er Jahre im Vergleich zu heute.

Musikalischer Programmpunkt

Aber auch die Musik, die seine Fans an diesem Abend hören werden, ist ungewöhnlich. Kabarett-Nummern, die schon sein Vater Fred Kraus sang oder Gerhard Bronner‘s „Gschupfte Ferdl“, sowie unplugged Versionen seiner größten Hits und ein neues Lied „Ich lass‘ den alten Mann nicht rein“, ein Lied über das Geheimnis seiner scheinbar ewigen Jugend.

Danach gibt es nur mehr ein aller, aller, aller letztes Konzert am 9. November 2024 in der Wiener Stadthalle und eine aller, aller, aller letzte Tournee im Frühjahr 2024 in Deutschland.

