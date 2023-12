P&G unterstützt österreichische Olympia-Jugend mit 20.000 Euro

Procter & Gamble fördert in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Olympischen Comité (ÖOC) heimische Nachwuchssportler:innen auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen.

Im Rahmen der neuen Spendenkampagne #HöchstleistungJedenTag sollen bis zu 20.000 Euro zur Unterstützung der jungen Athlet:innen gesammelt werden.

#HöchstleistungJedenTag

Im Rahmen von #HöchstleistungJedenTag spendet P&G Österreich an die Jugendförderung des Österreichischen Olympischen Comités (ÖOC). Für jedes verkaufte Produkt der P&G-Marken Ariel, Lenor, Oral-B, Braun, Pampers, Gillette, Pantene, h&s, blend-a-med und Fairy füllt sich der Spendentopf im Aktionszeitraum Oktober 2023 bis Jänner 2024 um 10 Cent. Bis zu 20.000 Euro sollen so für die Jugendförderung des ÖOC gesammelt werden, um aufstrebende Jugendsportler:innen zu fördern und sie auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen zu unterstützen. Konsument:innen können sich ganz einfach an der Aktion beteiligen, indem sie im Aktionszeitraum ein P&G-Produkt teilnehmender Marken bei BIPA, Spar, Maximarkt, Mediamarkt, Akatronik, 0815.at, Di-Life und anderen Handelspartnern kaufen.

Wir verlosen ein hochwertiges Produktpaket der teilnehmenden P&G-Marken!

