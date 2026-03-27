Zu Beginn erhält jede Spielerin und jeder Spieler zwölf Karten, die verdeckt in einem 3×4-Raster ausgelegt werden – das ist der persönliche Hühnerstall. Eine Karte darf gleich zu Beginn aufgedeckt werden. Zusätzlich liegen fünf Karten offen in der Tischmitte bereit.

Wer zuletzt ein Huhn gesehen hat, darf starten. Reihum wird jeweils eine der offenen Karten aus der Mitte gegen eine verdeckte Karte aus dem eigenen Hühnerstall getauscht. Die Auswahl in der Mitte wird dadurch immer kleiner – bis schließlich keine Karten mehr übrig sind und fünf neue aufgedeckt werden.

Einmal abgelegte Karten dürfen jedoch nicht mehr verschoben werden. Frei nach dem Motto: Was liegt, das pickt.

Unterschiedliche Vorlieben im Stall

Unter den insgesamt 55 Spielkarten finden sich gesunde und kranke Hennen, Küken, Eier, Glucken, Hähne sowie eine Tierärztin. Jede Figur bringt eigene Vorlieben mit, die für möglichst viele Punkte geschickt kombiniert werden müssen.

Hennen fühlen sich in großen Gruppen am wohlsten und bringen umso mehr Punkte, je mehr von ihnen waagrecht oder senkrecht nebeneinandersitzen. Küken punkten nur paarweise. Der Hahn hingegen möchte alleiniger Herrscher sein – er bringt besonders viele Punkte, wenn er in seiner Reihe und Spalte der einzige Hahn bleibt.

Auch Eier können Punkte bringen: Pro Ei gibt es einen Zähler, liegt jedoch eine Glucke daneben, verdoppelt sich der Wert. Manche Hühner sind krank und bedeuten sogar Punkteabzug. Befindet sich allerdings eine Tierärztin direkt daneben, kann man dafür satte sechs Punkte eintragen.

Schnelle Runden mit hohem Wiederspielreiz

Sobald alle zwölf Plätze im Hühnerstall belegt sind, folgt die Abrechnung. Gewonnen hat, wer die höchste Punktzahl erreicht. Durch die verschiedenen Wertungsmöglichkeiten und die kurze Spieldauer von rund 15 Minuten bleibt „Pick a Chicken“ auch nach mehreren Runden spannend – ideal für zwischendurch oder als Mitbringspiel.

PICK A CHICKEN

Spieltyp: Kartenspiel

Autor: Jannik Walter

Alter: ab 6 Jahren

Spielerzahl: 2–4 Personen

Spieldauer: ca. 15 Minuten

Preis: ca. 9,99 Euro

Gewinnspiel

Wir verlosen zwei Exemplare von „Pick a Chicken“! 🐔🎲