Party, Musik & Pillow Fight: 25hours Hotel lädt zur Pillow Night

Der Frühling bringt frischen Wind in die Wiener Partyszene – und das 25hours Hotel beim MuseumsQuartier setzt mit seiner PILLOW NIGHT [Vol. 1] am 9. April 2025 ein echtes Highlight.

Von 18 bis 1 Uhr morgens wird das gesamte Hotel zur Partyzone, in der sich Freund:innen, Stammgäste, Kolleg:innen und neugierige Nachtschwärmer:innen auf ein einzigartiges Erlebnis freuen können.

Spektakel und Sensation – ein Abend voller Highlights

Das 25hours Hotel ist bekannt für seine kreativen Events – und dieses Mal wird es noch eine Spur verrückter. General Manager Martin Schrödl verspricht: „Dieser Abend wird jedem, der dabei war, in Erinnerung bleiben! Mit unserem Pillow Fight wird es sicher auch ein bisschen verrückt. Genauso wie wir es sind – we are all mad here.“

Pillow Fight – Lass die Federn fliegen!

Das Herzstück der PILLOW NIGHT ist der legendäre Pillow Fight: Zwei Teams mit je fünf Personen treten gegeneinander an – ein Riesenspaß mit jeder Menge Action! Wer den Feder-Kampf für sich entscheidet, darf sich über Longdrinks als Belohnung freuen. Ob man sich mit Freund:innen anmeldet oder spontan vor Ort ein Team formt – hier zählt der Spaßfaktor!

Live-Musik, die begeistert

Natürlich darf die passende musikalische Untermalung nicht fehlen. Mit diesen drei Top-Acts wird der Abend zum unvergesslichen Konzerterlebnis:

Dunkelbunt LIVE – Die international gefeierte Band bringt mit ihrer Mischung aus orientalischen und westlichen Klängen eine unvergleichliche Club-Show auf das Dach des Hotels. Danach sorgt ein Dunkelbunt-DJ-Set für die perfekte After-Party.

– Die international gefeierte Band bringt mit ihrer Mischung aus orientalischen und westlichen Klängen eine unvergleichliche Club-Show auf das Dach des Hotels. Danach sorgt ein für die perfekte After-Party. Flirtmachine LIVE – Die Newcomer vom Pop-Fest ’24 präsentieren ihr brandneues Album California Salzburg – und die Pillow Night-Gäste dürfen als Erste dazu tanzen.

– Die Newcomer vom Pop-Fest ’24 präsentieren ihr brandneues Album – und die Pillow Night-Gäste dürfen als Erste dazu tanzen. Anna Ullrich LIVE – Die DJ-Queen aus Wien sorgt mit ihren Sets für eine ekstatische Tanznacht, die noch lange in Erinnerung bleibt.

Von Kleidertausch bis Karaoke – die Suiten als interaktive Erlebniswelt

Das 25hours Hotel verwandelt seine Suiten in ein Spielfeld für Kreativität und Spaß. Ein kleiner Überblick über die Highlights:

Kleidertausch-Suite – Nachhaltig und stilvoll: Bring ein Kleidungsstück mit und tausche es gegen ein neues Lieblingsteil. Hosted by Umwelt-Influencerin Nunu Kaller .

– Nachhaltig und stilvoll: Bring ein Kleidungsstück mit und tausche es gegen ein neues Lieblingsteil. Hosted by Umwelt-Influencerin . Ottakringer Bierparty – Weil jede gute Geschichte mit einem Bier beginnt.

– Weil jede gute Geschichte mit einem Bier beginnt. Supersense Analog Experience – Strictly user-generated Content: Kreativität zum Anfassen.

– Strictly user-generated Content: Kreativität zum Anfassen. BumBu Sing and Swing Karaoke – Für alle, die sich trauen, ihre Gesangskünste zum Besten zu geben.

– Für alle, die sich trauen, ihre Gesangskünste zum Besten zu geben. Votiv Kino mal anders – Entspannen und außergewöhnliche Filme genießen.

– Entspannen und außergewöhnliche Filme genießen. Vienna Comedy Club – Dating & Spaß mit einer Prise Humor.

– Dating & Spaß mit einer Prise Humor. Ginsalabim – Ring the Monkey 47 – Gin-Liebhaber:innen dürfen sich auf besondere Überraschungen freuen.

– Gin-Liebhaber:innen dürfen sich auf besondere Überraschungen freuen. Wellnessbereich „Naked and Famous“ – Sauna, Sport & Swing für eine entspannte Auszeit.

– Sauna, Sport & Swing für eine entspannte Auszeit. Smashed Burger von Kvetch – Streetfood-Deluxe von Elior Molcho und Jan Hasler.

Gewinnspiel: Pillow Clan Competition

Wer in der PILLOW NIGHT dabei ist, hat die Chance auf einen exklusiven Gewinn: Drei Übernachtungsgutscheine für (fast) alle 25hours Hotels weltweit! Ob Paris, Kopenhagen oder Florenz – die Gewinner:innen genießen zwei Nächte für zwei Personen inklusive Frühstück in einer der angesagten Städte Europas.

Warum du dabei sein musst

Ein Event wie die PILLOW NIGHT [Vol. 1] hat Wien noch nicht gesehen. Das 25hours Hotel bietet ein einzigartiges Ambiente, spektakuläre Live-Acts, verrückte Challenges und interaktive Erlebnisse in jeder Ecke. Ganz nach dem Motto: Früh anfangen – rechtzeitig nach Hause gehen, aber mit einer Menge neuer Erinnerungen im Gepäck.

Tickets: 25 Euro inkl. 3 Getränke-Jetons, free flow Snacks, live Musik, DJ Sets, Highlights in den Suiten und vieles mehr. Tickets unter diesem Link im VVK sichern. Abendkassa ab 17:30 Uhr!

Wir verlosen ein Wochenende im 25hours Hotel in Wien mit Frühstück und Spa!