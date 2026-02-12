Egal ob du Fleischliebhaber, Flexitarier oder Veganer bist: Den Planted Döner sollte man einmal probiert haben. Seit Jänner stehen der Planted Döner und die Planted Currywurst bei Dönermeister auf der Speisekarte. Nimm am Gewinnspiel teil und mit etwas Glück laden dich Planted und Dönermeister auf deinen ersten pflanzlichen Döner ein.

Pflanzenbasiert. Ohne Zusatzstoffe. Voller Geschmack.

Planted überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch mit seinen inneren Werten: Im Gegensatz zu anderen pflanzenbasierten Fleischprodukten verwendet Planted keine Zusatzstoffe und stellt seine Produkte ausschließlich aus natürlichen Zutaten her. Gleichzeitig sind die Planted-Produkte voller Proteine und anderer wichtiger Nährstoffe, die unserem Körper Gutes tun. Planted überzeugt mit Biss und Geschmack – kaum zu unterscheiden vom tierischen Original.

Gewinnspiel

Jetzt mitmachen und 7×2 Gutscheine für Planted-Köstlichkeiten bei Dönermeister gewinnen!