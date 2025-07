Frühstücken wie im Wunderland: Das Ponykarussell im Prater

„Willkommen in Ihrem neuen Zuhause“ – so empfängt das Ponykarussell seine Gäste. Mit einer Mischung aus Wiener Charme, innovativer Frühstücksküche und einem märchenhaften Ambiente lädt das Lokal im Herzen des Praters zum Verweilen ein.

Inspiriert von Alice im Wunderland wird jeder Besuch zur kleinen Flucht aus dem Alltag – mit viel Genuss, Fantasie und einem Hauch Magie.

Vision mit Herz: Ein Ort, der glücklich macht

Die Betreiber Silvia Maino und Helmut Brem – bereits bekannt durch das Wiener Rösthaus – verwirklichten 2021 ihre Vision eines besonderen Frühstücksorts. In einem historischen Karussellgebäude, das einst Kinder auf Ponys durch die Runde trug, entstand ein Lokal, das Vergangenheit und Gegenwart auf kreative Weise vereint. Der behutsame Umbau des denkmalgeschützten Baus zeugt von großer Wertschätzung für Geschichte und Handwerk. Die restaurierte Molzer-Orgel, handverlegte marokkanische Fliesen und florale Details schaffen ein liebevoll gestaltetes Gesamterlebnis.

Wo das Frühstück Geschichten erzählt

Das Ponykarussell ist mehr als ein Café – es ist ein emotionaler Ort. Bereits älter als das berühmte Riesenrad, weckt das Gebäude Erinnerungen und lädt zum Entdecken ein. Mit einem Investitionsvolumen von über einer Million Euro wurde der Raum in eine Bühne für Genuss verwandelt. Herzstück ist die erhaltene Molzer-Orgel, die heute nicht mehr zum Drehen, sondern zum Staunen anregt. Hier begegnen sich Wiener Nostalgie und modernes Frühstücksdesign.

Kulinarische Vielfalt auf der Karte

Die Speisekarte liest sich wie ein kulinarisches Abenteuer: Von „Lady Marmelade“ bis „Vienna Calling“ reicht das Angebot an kreativ benannten Frühstücksoptionen. Klassiker werden neu interpretiert, internationale Einflüsse fließen harmonisch ein. Frisch gebackene Brote, hausgemachte Limonaden, feinste Patisserie, Tapas-Variationen oder ein veganer Start in den Tag – das Ponykarussell ist ein Ort für Genießer:innen. Kaffee ist dabei mehr als nur ein Getränk: In Kooperation mit dem Wiener Rösthaus werden hier handverlesene Bohnen in höchster Qualität serviert.

Design trifft Emotion

Betritt man das Ponykarussell, taucht man ein in eine Welt, die sich bewusst von gängigen Café-Konzepten abhebt. Der Raum ist eine Inszenierung – verspielt, einladend und detailverliebt. „Es geht um Emotion, nicht um Perfektion“, sagt Maino. Diese Philosophie zieht sich durch Küche, Gestaltung und Gastfreundschaft. Gäste sollen sich nicht nur satt, sondern inspiriert fühlen – als Teil eines besonderen Moments, fernab vom hektischen Alltag.

Bühne für neue Formate

Zunehmend etabliert sich das Ponykarussell auch als Veranstaltungsort für besondere Anlässe: Ob private Feier, Business-Brunch oder kulturelles Pop-up – das außergewöhnliche Ambiente bietet Platz und Stimmung für bis zu 100 Gäste. Mit Themenabenden wie Tapas-Tastings und saisonalen Events soll das Lokal künftig auch neue Impulse in die Wiener Frühstücksszene bringen. Wie Maino sagt: „Der Prater ist eine Bühne, und wir wollen darauf spielen.“

Gewinnspiel

Wir verlosen einen 50-Euro-Gutschein für das Ponykarussell! Einfach teilnehmen und vielleicht schon bald einen genussvollen Vormittag im Wunderland erleben!