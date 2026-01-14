Anfang des Jahres haben in Wien Bälle absolute Hochsaison. Vom gediegenen Opernball bis zum lässigen HipHop-Ball ist für jede Stilrichtung das passende Angebot dabei. Begeisterte Tänzerinnen und Tänzer bekommen in diesem Jahr sogar noch eine weitere Möglichkeit, sich auf dem Tanzparkett im Walzerschritt zu üben. Denn der Wiener Praterverband hat sich zusammen mit dem Wiener Bezirksblatt zum 260-jährigen Jubiläum des Praters etwas ganz Besonderes überlegt: einen stilvollen Maskenball im Prater Dome. Den Ehrenschutz übernimmt Bürgermeister Michael Ludwig.

Dress to impress!

„Bunt und Lustig“ ist das Motto des Wiener Praterballs – Attribute, für die der Wurstelprater seit 260 Jahren unverändert steht. Und auch der Dresscode passt zum Praterflair: Zwar ist elegante Abendgarderobe verlangt, aber in Kombination mit kreativen wie farbenfrohen Masken.

Entertainment-Programm

Wie es sich für einen Praterball gehört, kommt natürlich auch der Unterhaltungsfaktor nicht zu kurz. So werden sich den ganzen Abend über Zauberkünstler:innen und Artist:innen unter die Gäste mischen – Ballwurfbude, Spielapparate und Münzkarussell sorgen zusätzlich für ausgelassene Stimmung. Durch das Programm führt die Tanzschule Chris. Im Preis des Balltickets (€ 130,–) inbegriffen ist außerdem ein exquisites Buffet.

Tickets gibt es auf: wienerpraterball.info

Das Programm:

18:00 ★ Einlass

19:00 ★ Begrüßung & Buffet-Eröffnung

20:00 ★ Eröffnung & Showprogramm

22:00 ★ Eröffnung Disco Stadl & Latino-Floor

23:00 ★ Quadrille & Hauptpreise Tombola

24:00 ★ DJ-Night auf allen Floors

Gewinnspiel

Wir verlosen 2 x 2 Karten für den Praterball am 3. März 2026!