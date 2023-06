Probleme & Beschwerden? Fragen Sie den Volksanwalt!

Wer sich von einer Behörde ungerecht behandelt fühlt, steht diesem Problem oft machtlos gegenüber und weiß sich nicht zu helfen – hier ist der Gang zur Volksanwaltschaft ratsam. Volksanwalt Bernhard Achitz unterstützt Sie gerne, der nächste Sprechtag: 21. Juni 2023, ab 9 Uhr in der Bezirksvorstehung Landstraße.

Die Volksanwaltschaft steht allen Menschen zur Seite, die sich von einer österreichischen Behörde (Ministerien, Ämter, Gemeinden, Schulen, Sozialeinrichtungen, AMS, Krankenkassen etc.) nicht entsprechend gerecht behandelt fühlen – unabhängig vom Alter, der Nationalität oder dem Wohnsitz. Dabei kann es sich um eine Untätigkeit der Behörde, eine nicht dem Gesetz entsprechende Rechtsansicht oder aber um grobe Unhöflichkeiten handeln. „Wir schauen uns die Vorwürfe genau an, fragen bei der Behörde nach und prüfen genau. In vielen Fällen können wir eine bessere Lösung für die Betroffenen erreichen“, erklärt Volksanwalt Bernhard Achitz. Beschwerden können jederzeit per Post oder mittels Beschwerdeformular auf www.volksanwaltschaft.at eingereicht werden. Viele Betroffene bevorzugen jedoch das direkte Gespräch, deshalb hält die Volksanwaltschaft in ganz Österreich regelmäßig Sprechtage ab. Der nächste Sprechtag mit Bernhard Achitz findet am 21. Juni im 3. Bezirk (Karl-Borromäus-Platz 3) statt – die Beratung ist kostenlos!

Um Anmeldung wird gebeten schriftlich oder telefonisch unter:

Büro Volksanwalt Mag. Bernhard Achitz,

Singerstraße 17, Postfach 20, 1015 Wien

Tel. (01) 515 05/111 oder kostenlos unter 0800 223 223 111,

E-Mail: vaa@volksanwaltschaft.gv.at