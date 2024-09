Körper und Geist in Balance mit Prof. George Birkmayer NADH und Osmose Yoga

Wellbeing ist mehr als nur ein Trend – es ist ein ganzheitliches Konzept, das Körper, Geist und Seele in Einklang bringt. Ob durch regelmäßige Bewegung, eine ausgewogene Ernährung oder mentale Balance: Die besten Ergebnisse erzielt man durch eine Kombination aus allem.

Prof. George Birkmayer NADH und das Wiener Yogastudio Osmose Yoga teilen diese Philosophie und schaffen gemeinsam ein einzigartiges Wohlfühl-Erlebnis für jedes Alter und Bedürfnis. Osmose Yoga verbindet die heilende Kraft von Farblicht und Aromaöltherapie mit der Praxis des Yoga. Die Klassen finden stets in einem speziellen Farbsetting statt und passen sich so jedem Bedürfnis an. Für jedes Yoga- Klassenformat gibt es zudem ein passendes Prof. George Birkmayer NADH Produkt als Ergänzung: Ob vitalisierende “Himmelblau”-Klassen mit einer klaren “VISION” oder harmonisierende “Waldbad”-Sessions mit “X-TOX” für ein positives Körpergefühl.

Zusammen haben Osmose Yoga und Prof. George Birkmayer NADH ein exklusives Wellbeing-Package geschnürt, das die perfekte Symbiose aus körperlicher Energie und mentaler Ausgeglichenheit ergibt.

Was ist körpereigenes NADH?

Körpereigenes NADH ist ein Coenzym, das in unseren Zellen für die Energieproduktion unverzichtbar ist. Es kommt von Natur aus in jeder Körperzelle vor und nimmt an

zahlreichen biochemischen Vorgängen teil, die lebenswichtig für unseren Stoffwechsel sind. Körpereigenes NADH kann dabei helfen, die Zellalterung zu verlangsamen, indem es die Energieproduktion in den Mitochondrien steigert – den Kraftwerken unserer Zellen. Ein ausgeglichener NADH-Level unterstützt somit nicht nur die Zellgesundheit, sondern trägt entscheidend dazu bei, dass wir uns körperlich und mental rundum wohlfühlen.

Umfang des Sets samt Kurzbeschreibung

Der Gesamtwert pro Package beläuft sich auf € 399,20 und enthält:

1x 5er Block für Yoga-Einheiten bei Osmose Yoga

4x Prof. George Birkmayer NADH Produkte, abgestimmt auf die jeweiligen Klassenformate von Osmose Yoga: X-TOX trifft „Waldbad“: unterstützt ein positives Körpergefühl mit 20 mg NADH, S-Acetyl-Glutathion und Spirulina. RAPID trifft „Abendrot“: als praktische Lutschpastille mit 20 mg NADH für eine schnelle Aufnahme im Körper. LIPCARE trifft „Morgengold“: für geschmeidige, gepflegte Lippen durch NADH und seine Kombination aus natürlichen Ölen. VISION trifft „Himmelblau“: zur Erhaltung der normalen Sehkraft* mit 20 mg NADH, Vitamin A, Zink und Arginin. * Vitamin A und Zink tragen zur Erhaltung der normalen Sehkraft bei.